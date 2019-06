Na preiskavo vodilnih v Banki Slovenije so se že dan po hišni preiskavi burno odzvali v Evropski centralni banki, kjer so slovenskim preiskovalcem očitali zaseg računalnika, ki je vseboval tudi dokumente ECB in njeno računalniško opremo. Tožilstvo je očitke ECB nemudoma označilo za neutemeljene. (Foto: Tomaž Skale)