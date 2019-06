Pred petkovo interpelacijo zoper ministra za obrambo Karla Erjavca prihaja do stopnjevanja političnih pritiskov in vse bolj razgretega političnega ozračja. Sindikat vojakov Slovenije je včeraj uresničil svojo napoved izpred nekaj tednov in vložil kazensko ovadbo zoper Erjavca zaradi domnevne kršitev sindikalnih pravic, zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela v službi.

Sindikat mu te kršitve očita zaradi izjav, da je sindikat z opozarjanjem na nepravilnosti pri razrešitvi Mihe Škerbinca z mesta poveljnika sil Slovenske vojske in s pozivanjem poslancev k vložitvi interpelacije zoper ministra kršil pogodbo z ministrstvom o sindikalnem delovanju. Povrh tega je predsednik sindikata Gvido Novak vložil še zasebno tožbo zoper Erjavca zaradi domnevne razžalitve, žaljive obdolžitve in samovoljnosti.