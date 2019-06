Kot poroča policija, je voznica najverjetneje peljala z modrim osebnim avtomobilom škoda octavia karavan proti Kranjski Gori. Na Belci je začela prehitevati avtobus, a si je premislila in ob vračanju na vozni pas rahlo trčila v avtobus. Voznik avtobusa se je po trčenju ustavil na avtobusnem postajališču, voznica pa je odpeljala naprej in jo policisti še iščejo. Na avtobusu je bilo 38 potnikov. Nihče ni bil poškodovan.

»Vozniki na tem koncu daljšo ravnino in prve zavoje za njo proti Tabram pogosto izkoristijo za prehitevanje, pri čemer je velika razlika med prehitevanjem avtobusa in prehitevanjem osebnega avtomobila ali kombija. Omejitev na tem delu ceste je 90 kilometrov na uro. Samo za primerjavo, voznik pri tej hitrosti v eni sekundi prevozi 25 metrov, kar je razdalja med obcestnimi stebrički. Glede na to, da že prehitevanje avtomobila običajno vzame nekaj sekund, da je vozilo takrat v celoti na nasprotnem smernem vozišču in da se pri prehitevanju daljšega vozila ta čas še podaljša, so to zelo delikatni trenutki in je treba biti maksimalno previden, da ne pride do nesreče. Zato ne prehitevajte, če na cesti ni dovolj prostora, in se o tem prepričajte še pred prehitevanjem,« je nasvet Bojana Kosa s Policijske uprave Kranj.