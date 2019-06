Platformo razvijajo Filip Koprivec, Blaž Oblak in Žane Ban, namenjena pa je analizi in načrtovanju športnih treningov s pomočjo umetne inteligence. PhysicAI trenerju, ekipi ali posamezniku omogoča avtomatsko in ročno spremljanje statistik treningov igralcev, njihove uspešnosti, napredka pri treningu in raznih odstopanj, na katera ga sistem opozarja ter s tem prispeva k uspešnosti treninga. Platforma je uporabna tako pri ekipnih športih kot tudi pri treningu individualnih športov (tek, golf, tenis …). Nosilci projekta so prepričani, da je njihov pristop do uporabe umetne inteligence prava pot pri povezovanju tehnologije in športa.

Kot pravi Goran Dragić, je bila izbira zmagovalca SporTech Stars velik izziv, saj so bili finalisti izjemno dobro pripravljeni, njihove ideje pa odlične. Ob tem je še poudaril: »S tem projektom smo želeli uresničiti sanje in cilje mladih, ki si želijo povezati tehnologijo in šport. Z veseljem jih pričakujem v Ameriki.« Dr. Jure Leskovec, glavni znanstvenik na pinterestu in profesor na Stanfordu, pa je poudaril, kako podobna sta si šport in startup svet. Tako kot v košarki tudi v startup svetu pivotirajo ter se s tem učijo. Z eno nogo se ves čas premikajo in iščejo svojo priložnost ter zlato žilo, skozi katero se lahko premaknejo. Vsak nov nivo, ki ga dosežeš je proces učenja. Meni, da imamo v Sloveniji izjemen potencial, izobražene ljudi in pravo mero zdrave kmečke pameti, vendar si velikokrat zavežemo mlinske kamne okrog nog in mislimo, da bomo lahko igrali košarko.

Več kot sto osnovnošolcev na košarkarskem kampu »Če igraš, igraj s srcem,« na vsakoletnem košarkarskem kampu otrokom za uvod poudari Goran Dragić. Kot pravi, sam dobro ve, kako pomembno je imeti prave idole v otroštvu in kakšno ključno vzgojno vlogo lahko šport odigra v življenju otroka. Košarkarski kamp bo pod vodstvom najboljšega slovenskega košarkarja 23. junija letos doživel že svojo šesto izvedbo. Vsako leto več kot sto osnovnošolcev pod budnim očesom profesionalne ekipe trenerjev, vzgojiteljev, animatorjev in prostovoljcev teden preživi brez mobilnega telefona in popolnoma osredotočeni na aktivnosti in prijateljstva. Otroci imajo priložnost spoznati tudi Goranove športne prijatelje, saj je kamp v vseh letih obiskalo mnogo velikih imen, kot so Marko Milič, Rašo Nesterović, Ilka Štuhec, Urška Žolnir, Beno Udrih, Jaka Blažič, Luka Rupnik, Teja Oblak, Klemen Gerčar in drugi. Košarkarski tabor ima tudi dobrodelno noto. V preteklih letih se ga je brezplačno udeležilo kar nekaj otrok iz socialno šibkejših okolij, zbirajo se pa tudi sredstva za vključevanje mladih invalidov v športne dejavnosti, bodisi z nakupom športne opreme in vozičkov ter odpravljanja arhitekturnih ovir bodisi preko različnih oblik štipendiranja.