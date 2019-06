Juncker je danes na letni konferenci Evropske centralne banke (ECB) v portugalski Sintri izpostavil, da je ena največjih moči in odgovornosti centralnega bankirja ta, da lahko spremeni gibanja na trgih "z eno vrstico v govoru", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Draghi je v torek dejal, da bodo v primeru, da se gospodarski obeti ne bodo izboljšali, morda potrebni dodatni stimulativni ukrepi. Trump ga je takoj, ko se je vrednost evra na trgu znižala, obtožil manipuliranja z valuto, saj šibkejša evropska valuta pomaga evropskim izvoznikom.

"Mario Draghi je napovedal, da bi lahko sledilo več stimulativnih ukrepov, kar je takoj povzročilo padec evra v primerjavi z dolarjem. S tem EU nepošteno lažje konkurira ZDA," je bil kritičen in dodal, da se EU podobno kot Kitajska in druge države takšnih praks nekaznovano poslužuje že več let.

Draghi je v odzivu na te obtožbe izpostavil, da ECB z morebitnimi ukrepi ne cilja na menjalni tečaj, temveč na cenovno stabilnost, tako da bi bila letna inflacija v območju evra tik pod dvema odstotkoma. V zadnjem obdobju se je namreč upočasnila in ne dosega cilja.