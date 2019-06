Pri sosedovih je bilo po besedah prič veliko kričanja. Dragan Kukanja je predvsem zmerjal in žalil, komu so bile besede največkrat namenjene, pa prvi sosed družine Kukanja iz Črnič ni znal povedati. Velikokrat si je, da ne bi poslušal kričanja, na ves glas navil glasbo, je povedal danes na sodišču. Tudi tistega usodnega septembrskega dne ga je ponoči zbudilo kričanje. Umorjeno Tatjano Kukanja je poznal, saj je v hišo zahajal pred prihodom obtoženega in njegove družine. Opisal jo je kot prijazno gospo, ki mu je velikokrat dala tudi kakšno sladkarijo. Ko se je pri njej naselil sin z družino, pa k sosedom ni več smel. Zato tudi ni poznal njegove žene in hčerke, prav tako jih je le redko videl zunaj hiše.

O družini Kukanja ter bolezni pokojne sta spregovorili tudi patronažni medicinski sestri, ki sta ostarelo gospo obiskovali po nalogu njene osebne zdravnice ter ji previjali rane na nogah. Nobena med njima z ostalimi člani družine ni imela kakšnega tesnejšega stika, prav tako se jima nista potožili ne bolnica, ki sta jo obiskovali, in ne njena vnukinja, ki je skrbela za bolno babico.

Ena izmed medicinskih sester je povedala, da je bolnico celo pregledala, saj se je bala, da ima preležanine, vendar na njenem telesu ni opazila nobenih sledov nasilja.

Pred sodnim senatom je danes pričal tudi prijatelj in sošolec hčerke obtoženega. Povedal je, da ga je takoj po usodnem dogodku poklicala prijateljica in ga prosila, če bi lahko prenočila pri njih, saj da nima kam. O razlogih za to ni želela govoriti po telefonu, kasneje pa mu je povedala za babičino smrt.

Odvetnik obtoženega Mitja Podgornik ga je vprašal, ali je vedel za dogajanje in nasilje v družini. Priča pa mu je povedala, da je bila obtoženčeva hčerka zelo redkobesedna in o dogajanju doma ni želela govoriti. Vedno je nosila dolge rokave in po njegovem mnenju tako skrivala modrice. Sam je eno na njeni roki celo videl, vendar mu ni želela pojasniti njenega nastanka.

Danes naj bi zaslišali še nekatere druge priče, med njimi tudi ženo obtoženega, vendar je ni bilo. Narok se nadaljuje v četrtek z novimi pričami, ki bodo sodnemu senatu poskušale pojasniti ozadje tragičnega dogodka.