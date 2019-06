»Nesebično ste pomagali sočloveku, v prvi plan ste postavili nekoga drugega in dokazali, da imate srce in glavo na pravem mestu. Ste srčni in plemeniti ljudje!« je danes generalna direktorica policije Tatjana Bobnar nagovorila 40 prejemnikov medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost. »Vsi ste se znašli v situacijah, ko je štela vsaka sekunda. Sedem se vas je odločno pognalo za storilci kaznivih dejanj in ste jih tudi uspešno prijeli, štirinajst se vas je izkazalo, ko ste junaško vlekli stanovalce iz ognja, in kar 19 vas je brez oklevanja priskočilo na pomoč popolnim tujcem in jim rešilo življenje s postopki oživljanja,« je še dejala Bobnarjeva

»Ni lepšega, kot ko ti zdravnik kasneje pove, da je zaradi tvoje pomoči nekdo preživel. Tega nobena medalja ne more preseči,« je po podelitvi povedal bežigrajski policist Jurij Marušič, ki je dobil kar dve medalji za požrtvovalnost. S kolegico Tajdo Šimac Turk sta konec decembra lani iz ledeno mrzle Save rešila že močno podhlajeno žensko. Na težko prehodnem terenu sta jo uspešno oživljala do prihoda reševalcev. Aprila lani pa je Marušič s kolegi Matejem Cimermanom, Slavkom Krušičem in Janjo Sušanj ustavil krvavenje in rešil življenje večkrat zabodenemu moškemu, ki se je znašel pred šišenskim zdravstvenim domom.

»Takrat pač pomagaš« »Policisti smo za to usposobljeni, dolžni smo ukrepati. Občani pa niso usposobljeni, niti za to niso plačani. Jaz bi se rad njim zahvalil,« je bil skromen Marušič. Dva od tistih, ki ne nosijo uniforme, sta pa pokazala velik pogum in požrtvovalnost, sta bila Mateja Štumpf in Jožef Glavač z murskosoboškega konca. Konec decembra je pri sosedovih eksplodirala plinska jeklenka. Najprej je čez cesto prihitela na pomoč in poklicala gasilce Štumpfova, nekaj trenutkov kasneje pa še drugi sosed Glavač. »Splezala sem skozi razbito okno in od znotraj odklenila vrata, da je Glavač prišel noter,« je opisala soseda. Na jeklenki je Glavač neuspešno poskušal zapreti ventil, iz katere je gorel plin, zato jo je odnesel na dvorišče, kjer je ogenj pogasil in zaprl ventil. Potem sta hudo poškodovana starejša soseda pospremila ven. »Takrat pač pomagaš – kaj veš, kdaj boš sam potreboval pomoč. Kasneje sem se začela tresti kot šiba na vodi, tudi spati nisem mogla,« je povedala Štumpfova. Žal je eden od poškodovanih kasneje poškodbam podlegel. »Gospod je umrl mesec dni kasneje, gospa pa okreva,« je pojasnila Štumpfova. Sredi aprila so v enem od ljubljanskih lokalov okradli gostjo. »Videl sem tri moške, ki so otipavali plašče. Potem je neko dekle zavpilo, da nima denarnice, jaz pa sem ravno opazil tiste, ki so stekli iz lokala,« pa je povedal študent Žan Balen. Stekel je za trojico, kasneje, nekaj ulic stran, pa se mu je pridružil še prijatelj Aleš Gruškovnjak, ki je po naključju opazil nenavadno dogajanje. Skupaj z logaškim policistom Bojanom Narićem jim je uspelo tatove ujeti, še prej pa sta Balen in Gruškovnjak z njihove strani skupila ugriz v roko. »Strah naju ni bilo, bolj je delal adrenalin,« sta si bila edina Balen in Gruškovnjak.