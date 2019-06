Vojvoda in vojvodinja cambriška sta bila na poti iz Londona v Windsor, ko je motor iz njunega konvoja na jugozahodu britanske prestolnice zbil starejšo žensko. Po nesreči je bila ta v kritičnem stanju. Še vedno je v bolnišnici, njeno stanje pa je resno, a stabilno, navaja britanski BBC.

Iz kensingtonske palače so sporočili, da je par »zelo zaskrbljen in užaloščen« in da je v stiku z žensko, ki ji je ime Irene, navaja britanski BBC. »Njuni kraljevi visokosti sta Irene in njeni družini poslali najboljše želje. Z njo bosta v stiku v vseh fazah zdravljenja,« so zapisali. Po poročanju BBC naj bi ji poslala šopek rož.

Pristojni neodvisni organ za nadzor dela policije je sprožil preiskavo nesreče. »Naše osebje je odšlo na kraj nesreče in po tehtnem premisleku smo uvedli neodvisno preiskavo,« so zapisali na neodvisnem uradu za ravnanje policije. Voznik udeleženega motorja v preiskavi trenutno sodeluje kot priča.