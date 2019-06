Evtanazija bo omogočena zgolj za neozdravljivo bolne odrasle bolnike, ki jim je preostalo manj kot pol leta življenja. Zanjo bodo lahko zaprosili tudi tisti z boleznimi, kot je multipla skleroza, in jim je preostalo še leto dni življenja.

Pri tem bodo veljale stroge omejitve. Med drugim bo moralo oceno pred evtanazijo podati več zdravnikov. Letos bi tako lahko zakon uporabilo okoli deset ljudi, od prihodnjega leta dalje pa do 150 letno.

Premier zvezne države Daniel Andrews, ki je zakon podprl po smrti svojega očeta zaradi raka leta 2016, je pojasnil, da želijo z zakonom bolnikom »dati dostojanstveno možnost na koncu njihovega življenja«.

Zakon je naletel tako na kritike zagovornikov evtanazije kot njenih nasprotnikov. Eden od najvidnejših avstralskih zagovornikov evtanazije Philip Nitschke je povedal, da so omejitve prestroge. V melbournski nadškofiji pa so zatrdili, da zakon predstavlja »novo in zelo zaskrbljujoče poglavje v zdravstveni oskrbi v Viktoriji«.

V preteklosti so tudi druge avstralske zvezne države že razpravljale o uzakonitvi evtanazije, a so predlogi vedno padli.

»Čeprav je v Avstraliji propadlo že 40 poskusov za spremembo zakonodaje, se zdi, da so zadnji napori bližje spremembi,« je povedal Ben White z avstralskega centra za raziskave zdravstvene zakonodaje. Možnost sprememb po njegovih besedah preučujejo v državah Zahodna Avstralija, Queensland in Južna Avstralija.