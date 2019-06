Kakršnekoli informacije v zvezi z dogodkom lahko občani sporočijo na telefonsko številko policije 113 ali številko 080 1200, ki je namenjena anonimnim prijavam, so še dodali.

O podrobnostih preiskave na policiji za zdaj molčijo, še vedno pa nobeden od motivov, bodisi da je šlo za napad, povezan z delom sodnice, ali da je šlo za napad, povezan z njenim zasebnim življenjem, še ni izključen.

Časnik Večer je v torek sicer poročal, da naj bi po njihovih neuradnih podatkih policisti s hudo poškodovano mariborsko sodnico, ki ni več v smrtni nevarnosti, že govorili, a se menda česa drugega kot udarcev ne spominja.

Ružičevo so neznanci v nedeljo malo po polnoči napadli pred njeno hišo v Pekrah in jo hudo poškodovali. Napadli naj bi jo s predmetom, s katerim, pa policisti zaradi interesa preiskave doslej še niso povedali. Neuradno naj bi šlo za kij.

Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.