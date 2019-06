Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija.

V četrtek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne so možne posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo deloma sončno, popoldne bodo nastale nevihte. V soboto bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se lahko pojavljajo tudi v dopoldanskem času.

Nad Atlantikom je ciklonsko območje, nad vzhodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vetrovi nad naši kraji obračajo na jugozahodno smer, k nam priteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Danes bo ob morju pretežno jasno. Drugod bo v dopoldanskem času pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. V četrtek bo ob morju pretežno jasno. Drugod bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Pri občutljivih ljudeh se bodo predvsem popoldne pojavljale vremensko pogojene težave, lahko bodo okrepljeni tudi nekateri bolezenski znaki. Po nekaterih nižinah bo počutje poslabšala soparnost.