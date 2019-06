V drugem delu sta za selecao zadela Gabriel Jesus in Philippe Coutinho, a je pregled posnetka v obeh primerih pokazal, da je šlo za nedovoljen položaj. Pred 40.000 gledalci na razprodanem stadionu Fonte Nova v Salvadorju je venezuelska obramba delovala izredno čvrsto in v sami končnici so nekateri gledalci celo navijali za tekmece, ki so si točko z borbenostjo zaslužili.

V prvem dvoboju dneva iz skupine A je Peru s 3:1 (1:1) ugnal Bolivijo. Na sloviti Maracani v Rio de Janeiru so Bolivijci v 28. minuti z golom Marcela Morena iz prostega strela povedli. Za Peru je v izdihljajih prvega polčasa izenačil Paolo Guerrero, v drugem delu pa sta Peruju zmago zagotovila Jefferson Farfan z golom v 55. minuti in Edison Flores z zadetkom v sodnikovem podaljšku.

Peru in Brazilija imata zdaj po štiri točke in ekipi se bosta za prvo mesto udarili v soboto v Sao Paulu, Venezuela ima dve točki in bo drugi krog skušala doseči v Belo Horizoteju v dvoboju z Bolivijo.