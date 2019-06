Poslanci so včeraj deklarativno podprli novelo energetskega zakona (in ga predvidoma tudi sprejeli, a je ob zaključku redakcije glasovanje še trajalo). Največ pozornosti so v razpravi namenili primarni regulaciji – spremembe zagotavljajo, da bo primarna regulacija odslej plačljiva sistemska storitev – in ključnemu vprašanju, s katerimi viri bomo v Sloveniji energijo zagotavljali v prihodnosti.

Sprejem energetskega zakona je pomemben tudi zato, ker je evropska komisija Sloveniji že izrekla opomin zaradi nepravilnega prenosa evropskih direktiv o energetski učinkovitosti v slovenski pravni red. Slovenija prav tako še vedno ni izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu.

Toda ključen prispevek novele je, kot rečeno, uvedba plačljive primarne regulacije. Odslej bodo lahko tisti, ki izpolnjujejo pogoje, to so predvsem hidroelektrarne ter Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana, za zagotavljanje te storitve prejeli plačilo. Ne drži predpostavka denimo Mateja Tonina, predsednika NSi, ali Luke Mesca, koordinatorja Levice, ki zatrjujeta, da se v plačljivi primarni regulaciji dejansko skriva prispevek za Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ). Kot je v nedavnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv pojasnil direktor družbe Eles Aleksander Mervar, TEŠ v tem trenutku še ne izpolnjuje pogojev za zagotavljanje primarne regulacije. Morda bo te pogoje izpolnil v prihodnosti, kdaj bi to lahko bilo, pa je še prezgodaj napovedovati. Ko in če bi TEŠ izpolnil pogoje, bi mu pripadlo nekaj več kot milijon evrov za zagotavljanje te storitve.

Doslej je bila primarna regulacija splošna (evropska) obveza in proizvajalci je zato niso vselej zagotavljali, Eles pa ni imel orodja, da bi kaznoval tiste, ki je niso. »Če nekdo nekaj ponuja, je pošteno, da se to tudi plača, vendar pa cena za to ne sme biti prenesena na končnega uporabnika,« je v razpravi v državnem zboru dejal Franc Rosec (SDS), v preteklosti tudi direktor TEŠ. Po oceni Mervarja bo strošek primarne regulacije, ki ga bo plačeval Eles, znašal približno 2,5 milijona evrov. Po drugi strani pa bodo lahko proizvajalci na razpisih v tujini za to prejeli do 7,5 milijona evrov dodatnih prihodkov.