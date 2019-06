Od preloma tisočletja je bil sicer dosežen pomemben napredek, saj je od leta 2000 1,8 milijarde ljudi dobilo dostop do osnovnih vodnih virov, vendar pa približno 2,2 milijarde ljudi še vedno nima dostopa do varne pitne vode, opozarja poročilo. »Sam dostop ni dovolj. Če voda ni čista, če ni varna za uživanje ali je na voljo daleč stran, in če dostop do stranišča ni varen, potem naše delo še ni končano,« je poudarila namestnica direktorja programov Unicefa za vodo, sanitarije in higieno Kelly Ann Naylor, so sporočili iz Unicefa.

Kot poudarja poročilo, bi lahko odpravili številne bolezni, kot so driska, kolera, tifus in hepatitis A, če bi bila dostopna čista pitna voda in higiensko varna stranišča.

Od leta 2000 je dostop do osnovnih sanitarij pridobilo 2,1 milijarde ljudi, vendar pa v mnogih delih sveta sanitarije niso ustrezne oziroma varne. Brez osnovnih sanitarij pa je še vedno dve milijardi ljudi, izhaja iz poročila.

Od leta 2000 se je delež prebivalstva, ki iztreblja na prostem, prepolovil, z 21 odstotkov na devet odstotkov, 23 držav pa je to prakso skoraj izkoreninilo. Kljub temu pa še vedno 673 milijonov ljudi iztreblja na prostem, izhaja iz poročila. Kot so sporočili iz Unicefa, se je v 39 državah število ljudi, ki opravljajo potrebo na prostem, dejansko povečalo, večina pa jih živi v Podsaharski Afriki, kjer so v številnih državah v tem obdobju zabeležili veliko rast prebivalstva.

Poročilo tudi navaja, da tri milijarde ljudi leta 2017 doma ni imelo na voljo osnovnih možnosti za umivanje rok z milom in vodo. Skoraj tri četrtine prebivalcev najmanj razvitih držav ni imelo posebnega prostora za umivanje rok.