Vzhodna fronta Angele Merkel

Görlitz, v lužiščini Zhorjelc in v poljščini Zgorzelec, je nekaj takšnega kot (Nova) Gorica ali (Gornja) Radgona. Nekoč eno mesto, ki ga je zgodovina razdelila na dve, nemško in poljsko. Ker so bile pač meje zarisane na novo. Je pa druga svetovna vojna Görlitzu prizanesla vsaj z razdejanjem. Mesto zato privablja množice turistov tako s svojo poznogotsko, renesančno in baročno arhitekturo kot s slovesom, ki so mu ga prinesli na njegovih ulicah posneti filmi, med katerimi so verjetno najbolj znani – in najboljši – Bralec režiserja Stephena Daldryja, Neslavne barabe Quentina Tarantina in Grand Hotel Budapest režiserja Wesa Andersona.