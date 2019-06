Mislim svoje mesto: koliko nas stane racionalizacija stroškov?

Oktobra lani je Nova Ljubljanska banka zaradi tajnih zavez evropski komisiji ob sanaciji slovenskih bank napovedala zaprtje 15 poslovalnic. Pred tem je junija 2016 že zaprla 8 poslovalnic. Marsikje so bile to edine banke v občinah. Ponekod je banka odpeljala tudi edini bankomat – iz Ribnice na Pohorju je na primer do najbližje gotovine zdaj 14 kilometrov ovinkaste ceste.