S 15. junijem se je tudi uradno začela kopalna sezona na celinskih vodah. S sklopom prireditev Skok v poletje bodo prihodnji teden uradno odprli kopalno sezono tudi na Velenjski plaži. Od petka, 21. junija, pa vse do nedelje, 23. junija, se bodo nizali raznovrstni dogodki, na voljo bodo brezplačno kopanje, uporaba vodnih igral, parkiranje ter številni dogodki in koncerti. Med zanimivostmi velja omeniti, da se jim bo na novo pridružilo tudi Glasbeno društvo Overload, ki v petek, 21. junija, od 17. do 2. ure zjutraj za vse ljubitelje elektronske glasbe prireja Overlake festival 2019. Člani Kluba vodnih športov Velenje pa bodo že tradicionalno pri čolnarni ob 21. uri s spustom svečk na gladino jezera zaznamovali kresno noč.

Sobota bo namenjena največjemu in najbolj atraktivnemu »pljusku« v Velenjsko jezero, nedelja pa Beach food festivalu, kjer bodo na voljo poletni okusi številnih slovenskih kulinarikov. V okviru dobrodelne akcije Odreži drugačnost bodo tudi letos frizerji iz vse Slovenije zbirali prostovoljne prispevke za humanitarne namene. Zbrana sredstva bo Mestna občina Velenje, tako kot že lani, podvojila in povečala izkupiček, ki ga bodo namenili Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje za obnovo ter ureditev previjalnice ter Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.

Brez kategorije, a primerno za kopanje Mestna občina Velenje za vzdrževanje Velenjske plaže, ki v kopalni sezoni privabi več kot sto tisoč obiskovalcev, nameni 160.000 evrov na leto. »Na njem redno izvajamo tudi monitoring jezerske vode. Rezultati prve letošnje analize kopalne vode Velenjskega jezera pri čolnarni, ki smo jo opravili 1. junija, so pokazali, da je voda primerna za kopanje,« so zatrdili na občini. Mimogrede, Velenjska plaža je lani v kategoriji naravnih kopališč v izboru naj kopališče 2018, ki ga organizira RTV Slovenija, zasedla prvo mesto. Žal pa statusa kopalne vode za Velenjsko jezero še vedno niso pridobili. »To pa zato, ker ne dosegamo dobrega ekološkega stanja zaradi vsebnosti molibdena in sulfata. Pogojev za določitev kopalne vode je namreč več, med drugim tudi dobro ekološko stanje jezera. Ko status kopalne vode pridobiš, pa molibden in sulfat nimata nobene vloge pri tem, ali je voda primerna za kopanje, ker nista zajeta v monitoringu, predpisanem z uredbo,« pojasnjuje mag. Saša Sevčnikar iz kabineta velenjskega župana. Kot dodaja, je njihova pobuda za pridobitev statusa še vedno aktivna, a še čakajo na odločitev ministrstva za okolje in prostor.