Na včerajšnjem nadaljevanju glavne obravnave zoper Stanka Omerzuja, predsednika delovnega sodišča v Mariboru, ki mu tožilstvo očita zalezovanje nekdanje intimne prijateljice, je njegov zagovornik Velimir Cugmas sodišču najprej predložil zdravstveno dokumentacijo, s katero obdolženi in obramba dokazujeta, da je bil Omerzu 6. junija letos upravičeno odsoten z glavne obravnave, čeprav je sodnica zavrnila njegovo prošnjo za preklic obravnave. V začetku junija je namreč z ženo odpotoval v Varšavo, čeprav je vedel za datume razpisanih obravnav, tam pa mu je postalo slabo, omedlel je in iz klinike so ga odpustili šele 5. junija popoldne.

Obramba je s sklicevanjem na zdravstveno stanje sodnika tudi včeraj poskušala doseči preklic obravnave, tudi zato, ker je imel obdolženi ob 16. uri pregled pri izvedencih medicinske stroke zaradi ocene, ali je sploh sposoben spremljati sojenje. Sodnica Karmen Krajnc, ki je odvetnika Cugmasa tudi na tej obravnavi opomnila in mu vzela besedo, se je odločila, da obravnavo izpelje. »Tudi v petek, 14. junija, ste imeli ob 15. uri napovedan izvedeniški pregled, a izostanka niste opravičili niti niste prišli na pregled,« je še razkrila sodnica, a v prid sodniku vendarle končala obravnavo ob 14. uri.

Boleč postopek Ko je Stanko Omerzu začel na dolgo in široko razlagati o svojem zdravstvenem stanju, ga je sodnica prekinila z besedami, da je bila o tem sodišču predložena dokumentacija in naj se zagovarja glede na očitke iz obdolžilnega predloga. Obdolženi je ob tem dejal, da se težko zagovarja tako zaradi svojega zdravstvenega stanja kot prekinjanja s strani sodnice, in poskušal nadaljevati s pojasnjevanjem podrobnosti o dogajanju v Varšavi, nakar ga je sodnica znova prekinila in še enkrat pozvala k zagovoru glede navedb iz obtožnice. Na vprašanja Dragice Vuga, pooblaščenke oškodovanke, ni hotel odgovarjati, poudaril je, da bo tako vse dotlej, dokler mu sodišče ne omogoči zagovora, kot sam meni, da je potreben. »Zame je vse to tortura, je boleče, jaz sem oškodovanec in ne ona, ki se želi skozi ta postopek le okoristiti,« je med drugim dejal obdolženi, potem pa nanizal vrsto očitkov na račun oškodovanke oziroma nekdanje intimne prijateljice.