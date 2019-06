»Počitnice« v Medžugorju in Mostarju se za Zdravka Mamića očitno bližajo koncu. Nekdanji predsednik nogometnega kluba Dinamo Zagreb je zaradi nepravnomočne obsodbe na šest let in pol zapora lani pobegnil v sosednjo Bosno in Hercegovino. Tam je ostal na begu vse do danes, čeprav je Hrvaška v letu dni že dvakrat zaprosila svojo sosednjo državo za njegovo izročitev. A obakrat neuspešno.

Tokratni izročitvi se bo težje izognil Minuli konec tedna je ministrstvo za pravosodje v BiH prejelo novo, še tretjo hrvaško prošnjo za izročitev devetinpetdesetletnika, ki naj bi dvajsetkratnega hrvaškega nogometnega prvaka skupaj s šestimi pomagači oškodoval za več kot 20 milijonov evrov. Da je prošnja s hrvaške strani tudi uradno prišla, je potrdil bosansko-hercegovski minister za pravosodje Josip Grubeša: »Ministrstvo za pravosodje BiH je prejelo dokumentacijo, vezano na primer Zdravka Mamića, ki je prišla iz Hrvaške,« je dejal Grubeša in za hrvaške ter bosanske medije dodal, da bodo papirji v najkrajšem mogočem času dostavljeni na sodišče BiH. Zavzel se je tudi, da se situacija čim hitreje reši, če bo Mamić na zahtevo hrvaškega pravosodnega ministra Dražena Bošnjakovića tudi dejansko izročen Hrvaški, je zdaj odvisno od sodišča BiH. Dokumentacija naj bi na glavni sodni organ Bosne in Hercegovine prispela že v ponedeljek, a uradne potrditve v bosanskih medijih ni mogoče najti. Pravni strokovnjaki iz obeh držav se strinjajo, da bo Mamić tokratni zahtevi Hrvaške težje ugovarjal, saj gre v tej obtožnici za dejanja organiziranega kriminala, škoda v višini dobrih 27 milijonov evrov (200 milijonov hrvaških kun) pa je nastala po letu 2012, ko sta Hrvaška in BiH podpisali dogovor o izročanju obtoženih – dejstvo, na katerega so se Mamićevi odvetniki izgovarjali v prvih dveh primerih prošenj za izročitev. Zdravko Mamić se je na dogajanje že odzval. V svojem slogu je zatrdil, da bi se raje ubil kot vrnil na Hrvaško.