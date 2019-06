»Kruh se speče iz tiste moke, ki jo nameljemo. Spomnimo se le produkcije radijske igre, Butalci in Andersenove pravljice so nam vsem ostali v ušesih, pa arhivskih snemanj slovenske resne glasbe,« opozarja odgovorni urednik Arsa Matej Venier. A ker želijo tretji program približati še večjemu številu poslušalcev, so na radiu že pred časom zagnali neke vrste akcijski načrt. To ne more biti le program za najzahtevnejše poslušalce, vsak mora najti nekaj zase, je dodala kulturna urednica Ingrid Kovač Brus.

Zvočna scenografija Ne gre le za avtorske oddaje, temveč tudi za javne dogodke, s katerimi v zadnjem času žanjejo celo mednarodno pozornost. Denimo z zmago Petre Strahovnik na skladateljski tribuni Rostrum. Rostrum je namreč največji forum radijskih hiš, namenjen predstavitvi in ocenjevanju novih posnetkov sodobne umetniške prakse v družbi, ki ima z recepcijo zahtevnejših vsebin pogosto težave. Predstavniki sodelujočih radijskih postaj že več kot šest desetletij tam izpostavijo najboljša dela, ki niso deležna le priznanja, temveč kasneje tudi pogostega predvajanja na radijskih valovih po vsem svetu. Kot pojasnjuje urednik za resno glasbo programa Ars Gregor Pirš, je Radio Slovenija v glasovanje predlagal koncertni posnetek dela Strahovnikove Prana v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in novega dirigenta Rossena Milanova, in med ponudbo iz 27 držav je na dogodku v Argentini slavila prav slovenska predstavnica. Ars pa se je nedavno uvrstil tudi na 14. Praški kvadrienale scenskega oblikovanja in prostora, in sicer z lanskim projektom Daljave – poezija na letališču. Na svetovni dan poezije so namreč pesmi zavzele letališče Jožeta Pučnika – ob interpretih, ki so v živo širili poezijo, so bili poslušalci doma, pa tudi čakajoči potniki na letališkem terminalu v neposrednem radijskem prenosu priča temu zvočno-akustičnemu dogodku. »Vstopili smo v fizično in zvočno – le z najavami letov – zaprt prostor letališkega terminala in tja prinesli poezijo kot prostor človekove neomejene ustvarjalne svobode. Izkazalo se je, da tudi v takem soočenju nadzor seveda ostane, a ima umetnost moč, da ga inkorporira vase in iz tega naredi poetični moment,« poudarja ena od soustvarjalk Tina Kozin. »Zanimalo nas je, kako zvočno sooblikuje našo izkušnjo vizualnega. Pogosto slišimo, da živimo v vizualni kulturi, a nas zvočno zaznamuje še bolj. Zvok je eden največjih onesnaževalcev, enako velikih razsežnosti kot mikroplastika, le da se kot civilizacija tega mnogo manj zavedamo, ker zvoka pač ne vidimo,« je dodala še njena kolegica Saška Rakef.