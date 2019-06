V otroštvu je rad prebiral leksikone, v njih bral o pesnikih, skladateljih, se postavil v vlogo poeta. »Tak notranji svet sem imel,« otroške dni na Obali opiše Jure Lesar. Ti so na trenutke spominjali na film Poletje v školjki, ko so se s prijatelji »pražili« na plaži, pred najhujšo vročino pa se umaknili v sobo, kjer so poslušali glasbo. »Oče mi ni nikoli rekel, naj stišam glasbo, vedno sem jo lahko poslušal na glas. Kmalu se je z njo spoznal še pobliže, najprej prek klavirja, nato je v roke vzel kitaro, ki jo je od družinskega prijatelja dobil iz Nemčije. Z bratranci so se odločili napisati pesem – en je bil zadolžen za besedilo, drugi za glasbo. »In je šlo!« se zasmeji. »Ko si mlajši, je lažje, saj se manj obremenjuješ. Skušam pa tak odnos ustvarjanja ohraniti tudi danes,« pove o procesu pisanja. Pesmi so bile v angleščini. Prva je nosila naslov Love will find a way, kar je eden od verzov pesmi njemu ljubih Beatlov, You've got to hide your love away. Med najinim pogovorom si jo zamrmra in se zraven zasmeji. Tematika je bila, kakopak, ljubezenska, skladba je govorila o tem, kako je prijatelj izgubil dekle, drugi pa ga je ob tem tolažil.

Bolečino kanalizira v pesmi

Imel je srečo, da so ga starši vedno podpirali in spodbujali. Že od nekdaj je pred hrupom vsakdana rad zbežal v notranji svet. »Občutljiv sem bil, tudi jokal sem. Moški v večji meri kot ženske čustva raje zadržujemo v sebi, saj so nas tako vzgajali. Otroke je treba usmerjati in spodbujati, kaj drugega je povsem nesmiselno,« odvrne na vprašanje, ali se je naporno s pesmimi tako čustveno razgaljati in biti tako ranljiv. Pomembno je, da ohranjaš svoj jaz, da vztrajaš pri tistem, kar si zares želiš, da ohranjaš žar, opozarja Lesar, kar je opisal v pesmi Drugačen. Vsake toliko se je našel nekdo, ki mu je pametoval, kako v življenju tega ne bo zmogel. Glasbenega ustvarjanja, namreč. Nikoli ne bo pozabil nekoga, ki mu je rekel, naj pusti glasbo pri miru in se osredotoči na turizem, saj da je tam vsa prihodnost. »Teptal je moje sanje. Prizadelo me je, nisem ga pa poslušal. Zavedal sem se, kdo sem. Če verjameš v to, kar delaš, in če veš, kdo si, te ni ničesar zares strah,« je prepričan.

Neustrašen je bil tudi njegov korak na samostojno pot, stran od skupine Eskobars, s katero so v desetih letih izdali dva albuma. »Sprva je bilo sicer mišljeno, da bi bil Zemljin sin naš tretji album, a sem globoko v sebi vedel, da ne bo. Če bi bil, bi bila to velika laž, tega pa nisem želel. Hotel sem narediti nekaj zase, zbrati sem moral le pogum, da jim to povem. Je bila pa to lepa zgodba, polna naukov in čudovitega ustvarjanja,« opiše razhod skupine. »Življenje je pokazalo drug obraz, nič ni bilo več tako kot nekoč. Občutil sem bolečino, ki sem jo kanaliziral v glasbo. Bolečina je dobra za ustvarjanje, saj ti odpre oči,« opiše ključne trenutke, ki so ga vodili na drugo pot. Pesmi na albumu Zemljin sin so nastajale iz spominov na otroštvo, iz pogovorov s prijatelji. »Ključne pogovore in trenutke v življenju sem skušal ovekovečiti s pesmijo.«

Najbolje se je počutil pri pisanju pesmi Šala in Čisto blizu sanj, prvi in zadnji na albumu. »Še dva dni sem bil povsem omamljen od zadovoljstva. Težava nastane, ko začne ta občutek popuščati in se zdi, kot bi imel mačka, potem pa skorajda padeš v manjšo depresijo,« pove o vrhuncu poetičnega ustvarjanja in visoko postavljenih letvicah. A je potem napisal Je kaj novega, ki govori o tem, kako moraš vedno poskrbeti za nove lepe trenutke. Da živiš za danes, da si zadovoljen in srečen v trenutku, ki se odvija. »Nasprotje tega je gledanje v preteklost, obujanje spominov in jokanje za vsem, kar je minilo. Tega ne privoščim nikomur.«