V dvorani Aleksandra Nikolića v Beogradu sta večna tekmeca odigrala četrto tekmo za naslov srbskega prvaka. Crvena zvezda je po razburljivem zaključku izkoristila prvo zaključno žogo za končno zmago in osvojila dvajseto zvezdico (3:1 v seriji).

Domači so v prvem polčasu vodili za trinajst točk, a je prvakom lige ABA tekmo uspelo pripeljati v napeto končnico. Partizan je še trinajst sekund pred koncem vodil za točko (75:74), nato je po minuti odmora na sceno stopil Billy Baron in ob zvoku sirene s polaganjem popeljal Zvezdo do zmage. Domači so močno protestirali, češ da je Američan v prodoru storil korake, a se sodniki niso odločili za ogled posnetka. Serija, polna napetosti in navijaških izgredov, se je torej končala s kočljivo situacijo, Partizan se je nad rezultatom pritožil, a spremembe rezultata ne gre pričakovati.

»Čestitke Zvezdi, zmagali so zaradi individualne kakovosti. Ta serija je bila fantastična, trajala je sedem dni, meni pa se je zdela dolga sedemdeset let. Glede zadnje akcije: bili so koraki, tri in pol. Igrali bi peto, odločilno tekmo, ki so si jo moji igralci in naši navijači zaslužili, a je pač ne bo,« je dejal strateg Partizana Andrea Trinchieri, ki je dodal, da so izgubili, a niso poraženi. Bolj zadovoljen je bil junak Zvezdine zmage, Američan Billy Baron. »Nisem štel korakov, ne vem, koliko sem jih naredil. Želel sem vreči za tri točke, a se je odprl prostor za prodor,« je dejal najkoristnejši igralec finalne serije, ki je takoj po tekmi s srbskimi prvaki podaljšal pogodbo za še eno sezono.