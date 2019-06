ZN so danes prek radija Svobodna Evropa objavili, da Vučjak pri Bihaću predstavlja »resno zdravstveno in varnostno tveganje ter ne ustreza mednarodnim standardom za namestitev beguncev«. Podobno je menila tudi sodelavka HWR na Balkanu Lydia Gall, ki je poudarila, da morajo oblasti v BiH »zagotoviti ustrezno namestitev za vse migrante in iskalce azila ter poskrbeti, da bodo te namestitve v skladu z higienskimi in sanitarnimi predpisi ter varne«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Policija v BiH je ob tem po navedbah medijev BiH navedla, da so v Vučjak premestili tiste begunce ki so doslej prebivali v manjših šotorih na parkiriščih v Bihaću ali zasebnih namestitvah brez osebnih dokumentov. Hrvaška televizija je pred dnevi poročala, da so pristojne oblasti migrante iz Bihaća začele premeščati v Vučjak v bližini meje s Hrvaško, kjer so že postavili šotore, delajo pa še infrastrukturo. Po navedbah policije migrantom zagotavljajo hrano in vodo.

EU je pred skoraj tednom dni že ostro kritizirala nastanitveni center Vučjak. Kot je ocenil vodja delegacije Evropske komisije v BiH Lars-Gunnar Wigemark, center ne ustreza pogojem za finančno pomoč EU. V pismu premierju BiH Denisu Zvizdiću je Wigemark med drugim zahteval pregled dostavnih cest zaradi morebitnih protipehotnih min. Prav tako naj bi stroške gradnje povečevalo dejstvo, da na območju ni vodovodnega in električnega omrežja ter kanalizacije. Prav tako ni znana vsebina odpadkov na deponiji, območje pa je preblizu hrvaškemu ozemlju, je povzela vsebino pisma APA.

V okviru finančne pomoči EU za upravljanje z migracijami naj bi Sarajevo iz Bruslja dobilo 13 milijonov evrov. Z gradnjo novega nastanitvenega centra v Vučjaku pri Bihaću nameravajo pristojne oblasti zapreti oba sprejemna centra v Bihaću in Veliki Kladuši.

Po podatkih Organizacije za migracije (IOM) so v BiH od začetka leta zabeležili približno 9400 prihodov migrantov. Lani v celem letu pa približno 23.900. Prav tako je obmejna policija BiH po uradnih podatkih od začetka leta pri poskusu nezakonitega vstopa v BiH na meji s Srbijo ujela 5168 beguncev. Po podatkih policije BiH naj bi bi bilo v kantonu Una-Sana na meji s Hrvaško trenutno približno 7000 migrantov. Kapaciteta obeh dosedanjih centrov je 3200 beguncev.