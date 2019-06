Seznam desetih priljubljenih serij začenjamo s petdelno mini serijo Černobil (2019), mešanico politične drame in grozljivke, ki poustvarja psihozo največje jedrske katastrofe. Ameriški scenarist Craig Mazin in švedski režiser Johan Renck sta v imenu tekoče malozaslonske pripovedi resnične dogodke pomešala z nekaj fikcije. Izredno pozitiven sprejem serije je presenetil celo televizijsko mrežo HBO.

Donald Trump, Ted Bundy in Meryl Streep

Da najbolj tragične scenarije piše življenje, dokazuje tudi štiridelna serija When They See Us (Ko nas vidijo, 2019). Režiserka Ava DuVernay je pod drobnogled vzela primer peterice temnopoltih mladostnikov, ki so bili v New Yorku leta 1989 po krivem obtoženi brutalnega posilstva belopolte bankirke. Primer je grozljiv opomin na v ameriško družbo zažrt rasizem. Med hujskači javnosti je bil tudi Donald Trump, ki je pozival k ponovni uvedbi smrtne kazni.

S še enim ekstravagantnim primerom z ameriških sodišč se ukvarja Netflixova mini dokumentarna serija Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (2019). Režiser Joe Berlinger, ki se je podpisal tudi pod igrani film o zloglasnem Tedu Bundyju (Čista zloba, 2019), s pomočjo arhivskih posnetkov in pričevanj secira dualnost enega najbolj znanih serijskih morilcev, ki so ga mediji zaradi njegove nezgrešljive karizme povzdignili na raven popkulturne osebnosti.

Da je žanr kriminalnih dram izredno priljubljen, potrjuje nadaljevanje serije Pravi detektiv. Prva sezona je leta 2014 po le nekaj delih pridobila kultni status. Scenarist Nic Pizzolatto je z Matthewom McConaugheyem in Woodyjem Harrelsonom ustvaril mojstrovino, z drugo sezono pa leto zatem klecnil pod pričakovanji. Zaradi tega smo na tretjo sezono čakali štiri leta. Ta na srečo s strukturo in narativnimi časovnimi skoki ter odlično predstavo oskarjevca Mahershale Alija spominja na uvodno sezono.

Kot prava kriminalka se berejo tudi HBO-jeve Majhne laži (2017–), ki se na male zaslone vračajo po dveh letih. V kalifornijskem mestecu Monterey imajo na videz popolne družine še naprej velike skrivnosti. Potem ko smo v prvi sezoni izvedeli, čigavo smrt preiskuje policija, nadaljevanje k zvezdniški zasedbi dodaja oskarjevko Meryl Streep. Za zdaj sta na voljo dve od sedmih epizod druge sezone raziskovalnice odnosov bogatih gospodinj.