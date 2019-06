Na današnjem naroku so med drugim na zahtevo obrambe zaslišali Boštjana Bana, ki so ga kriminalisti januarja lani povabili, da se kot priča udeleži hišne preiskave na Dolgem mostu v Ljubljani, kjer naj bi obdolženi upravljali z enim od nezakonitih klicnih centrov.

Skupaj naj bi od novembra 2015 na različnih lokacijah v Sloveniji in Zagrebu vzpostavili nezakonite centre, v katere so zaprli najmanj 63 tujih državljanov, večinoma s Kitajske oziroma Tajvana. Tam so jim odvzeli osebne dokumente, denar in mobilne telefone ter jih prisilili, da so po navodilih vodje posameznega centra vzpostavljali stike z večinoma kitajskimi strankami in jih napeljevali v nakazila denarja.

Ban je danes sodnemu senatu pod vodstvom Boštjana Polegeka najprej prebral svojo izpoved, kar je že preden je zares začel ujezilo zagovornike nekaterih obdolženih, ki so namigovali na to, da naj bi mu besedilo spisal nekdo drug. Sodnik je vse njihove pripombe zavrnil in priči dovolil, da je natančno opisala prostore v hiši.

Kot je povedal, je bilo v njej več prostorov, v katerih so bile delovne mize s prenosnimi telefoni in tabličnimi računalniki ter slušalkami in navodili na papirju. V hiši se je nahajalo več kot 30 tujcev, nekaj med njimi je sam videl kot nekakšne vodje, saj so imeli bolje opremljeno pisarno in v njej škatle s telefoni in tablicami. Ob prihodu specialne enote sta pobegnila v zgornje prostore in se zaklenila v pisarno.

Kriminalisti so vse ljudi v pisarnah identificirali in pregledali računalnike. Z njimi so komunicirali s pomočjo prevajalca, na vprašanje obrambe pa je potrdil, da so jim pred tem prebrali pravni pouk, a se ni spomnil, če vsakemu posebej ali kar vsem skupaj. Kot je še dodal, je bil pri preiskavi prisoten ves čas, tam pa sta bila tudi dva tuja policista.