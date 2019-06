Interpelacijo ministra za obrambo Erjavca so v DZ vložili poslanke in poslanci SDS. Med drugim mu očitajo zlorabo vojaške obveščevalne službe ob zamenjavi poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske (SV) Mihe Škerbinca ter laži v primeru nočnega streljanja na Počku.

Minister očitke zavrača. Trdi, da so obveščevalci ob pogovorih s pripadniki SV na poveljstvu sil zgolj opravljali svoje naloge, odgovornost za nočno streljanje na Počku pa pripisuje Škerbincu.

Predlagatelji so k podpori interpelaciji doslej pritegnili le opozicijski NSi in SNS. Tako je v DZ zdaj mogoče našteti 36 zagovornikov razrešitve ministra, za uspeh interpelacije pa bi jih potrebovali še 10, torej absolutno večino.

Poslanec SDS Žan Mahnič sicer ocenjuje, da je možnost, da bi interpelacija uspela, majhna. "Je pa veliko možnosti, da bo več glasov za kot proti," je dejal v današnji izjavi za medije v DZ.

Mahnič je ob tem ponovil očitke o ministrovi zlorabi obveščevalno-varnostne službe in laganju v zvezi s streljanjem na Počku. Kot je dejal, trenutno komisija čaka še na pridobitev dokumenta, iz katerega naj bi bilo jasno razvidno, da bodo ameriški vojaki na vaji Sokol streljali z minometi kalibra 120 milimetrov. Takšen dokument naj bi po pooblastilu ministra podpisal polkovnik Anže Rode, je povedal Mahnič.

Ravno nočno streljanje s težkimi kalibri na Počku je Erjavec namreč navajal kot enega od razlogov za razrešitev Škerbinca. Predlagatelji interpelacije pa med argumenti za interpelacijo navajajo ravno domnevno nezakonito razrešitev nekdanjega poveljnika poveljstva sil.

Šarec: Erjavec bi moral pojasniti nekaj stvari

Koalicijska pogodba in tudi sporazum o sodelovanju med Levico in koalicijo sicer med drugim določa, da se bodo stranke izogibale glasovanju za interpelacijo zoper ministra. Vendar pa je premier Marjan Šarec v ponedeljkovi izjavi v DZ ponovil, da bo moral Erjavec nekatere stvari pojasniti.

"Če bodo pojasnila zadostna, potem bo interpelacijo preživel. Je pa res, da je bilo v zadnjem času nekaj izjav, ki ne nakazujejo ravno na neko dobro prakso," je povedal premier. Na vprašanje, ali se mu zdi, da se je Erjavec zapletal s svojimi izjavami, pa je odgovoril v lastnem slogu: "Saj veste, kako pravi pregovor: Molk je zlato."

V LMŠ tako odločitve glede podpore Erjavcu ne razkrivajo. Enako velja tudi za SMC. Kot je danes dejal njihov poslanec Gregor Perič, se bodo v poslanski skupini o podpori ministru še pogovorili. Da jo bodo razkrili v petek, so napovedali tudi v Levici.

V SD so za STA medtem zagotovili, da interpelacije ne bodo podprli. Tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je potrdil, da Erjavec uživa njihovo podporo. "Vemo, da on obvlada ministrstvo za obrambo, da je bil v preteklosti že minister in da je dobro opravljal svojo nalogo," je povedal v izjavi za medije ob robu seje DZ. Interpelacija po napovedi Jurše ne bo uspela, saj v nobeni točki ni utemeljena.

Tudi v SAB so o podpori Erjavcu že opravili razpravo. Kot je v izjavi za medije dejala vodja poslanske skupine Maša Kociper, so se odločili, da "bodo tudi v tem primeru spoštovali koalicijsko pogodbo". Večkrat namreč poudarjajo, da je koalicijsko pogodbo treba spoštovati, tako v delih, ki se nanašajo na pokojnine in zdravstvo, kot tudi v tistem delu, da lastnih ministrov ne rušijo, je dejala.

Če bi se znotraj postopkov izkazale nepravilnosti, pa je predsednik vlade Marjan Šarec prvi, ki lahko odreagira oz. ki lahko oceni, ali ta minister še uživa njegovo zaupanje, je še povedala Maša Kociper.