Zaradi razvoja družbenih omrežij je sovražnega govora več kot kadar koli prej, je dejal nacionalni svetovalec policije Združenega kraljestva za kazniva dejanja iz sovraštva Paul Giannasi. Lažne novice, ki zaokrožijo po spletu, po njegovih besedah zlahka ustvarijo vzdušje, ki si ga želijo njihovi avtorji.

Vodilni na posameznih področjih, tako denimo v policiji, medijih in politiki, imajo po njegovem mnenju izjemen pomen pri preprečevanju sovražnosti in sovražnega govora. S svojim vedenjem in ravnanjem so lahko vzor, kako ravnati v odnosu do pripadnikov različnih manjšin, je poudaril. Sicer pa je država tista, ki mora postaviti standarde, je opozoril na današnjem posvetu Sovražni govor - lokalni odzivi na globalno nevarnost, ki ga je v Ljubljani organiziral Center za varnejši internet Spletno oko.