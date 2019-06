Roth je ocenil, da je domača naloga, ki sta jo Severna Makedonija in Albanija dobili pred enim letom, napravljena. Prespanski dogovor o spremembi imena je označil za zgodovinskega ter za zgled poguma in pripravljenosti na spravo. Opozoril je tudi, da EU ne sme izgubiti verodostojnosti in da je treba začeti pristopna pogajanja, ki bodo vsekakor dolga in težavna.

Na vprašanje, zakaj torej Nemčija kljub tej navidezni prijaznosti zavira širitveni napredek Severne Makedonije in Albanije, je zavrnil očitek, da gre za navidezno prijateljstvo, in ponovil nemški argument, da je Evropska komisija širitvena poročila predstavila zelo pozno, zaradi česar bundestag nima dovolj časa, da bi jih ustrezno preučil že zdaj, upa pa, da bo najpozneje oktobra sprejeta pozitivna ocena.