Kot pišeta današnji izdaji Dela in Slovenskih novic, je Fekonja po ugotovitvah kamniškega okrajnega sodišča s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem in neenakopravnim obravnavanjem desetim podrejenim povzročil ponižanje in prestrašenost, dva med njimi sta bila zaradi zdravstvenih težav na bolniški.

Kot razlog za razveljavitev prvostopenjske sodbe so višji sodniki navedli, da bi moralo kamniško sodišče pri vsaki izvršitveni obliki ugotoviti, ali se je Fekonja zavedal prepovedanega ravnanja in tudi, ali ga je hotel storiti, in to na podlagi konkretnih dejstev, »ne pa na splošno, kot je bil to nepravilen poskus obrazložitve prvostopenjske sodbe«.

V ponovljenem sojenju bo tako morala sodnica Marjeta Braune za vsakega oškodovanca ugotoviti, ali je Fekonja ravnal z zakonsko zahtevano obliko krivde. Predvsem pa bo moralo okrajno sodišče »glede teh vprašanj napraviti zanesljive in prepričljive dokazne zaključke in na afirmativni način to zapisati v razloge sodbe,« so zapisali višji sodniki.

Prvostopenjsko sodišče je sicer lani razsodilo, da je na Fekonja delovnem mestu šikaniral kar deset svojih podrejenih, policistk, policistov in administratork med 18. decembrom 2008 in vse do njegove upokojitve 31. julija 2014. Nekaterim je očital, da so nesposobni in se nanje drl tako, da je postal rdeč v obraz in da so mu na vratu izstopile žile, kot se je spominjala ena od njegovih žrtev, še poročata časnika.