#foto V Senožečah ponoči razstrelili bankomat

Minulo noč so neznanci pri trgovini v Senožečah razstrelili bankomat in ukradli za zdaj še neznano količino denarja. Pri eksploziji poškodovanih ni bilo, nastala pa je gmotna škoda. Policija dogodek intenzivno preiskuje in ob tem vse občane Senožeč in okolice prosi za kakršnekoli informacije, ki bi lahko bile povezane z eksplozijo.