Trump je v ponedeljek tvitnil, da bodo pristojne oblasti prihodnji teden iz države začele izganjati »milijone nezakonitih migrantov«. »Odstranjeni bodo takoj, ko bodo prišli,« je zapisal.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......