Le redko katera planina pri nas je bolj prepoznavna kot Velika planina, ki od nekdaj vabi planince z množico planšarskih stanov, razpršenih naokoli kot kakšni balvani. Visoko nad Ljubljansko kotlino s kuliso Kamniško–Savinjskih Alp je pravi magnet za ljubitelje lepih razgledov, ko planino naselijo še pastirji in krave, postane to živahna vas, kjer je še vedno mogoče čutiti tradicijo in utrip nekega drugačnega življenja.

Njegov prvi dom

Na tej obširni planoti, ki je res velika in obsega Veliko, Malo in Gojško planino, sicer pa se območje razteza vse od Planine Dol in Konjščica pod vznožjem Rzenika in Konja ter do planine Kisovec, ima zdaj že kar svoj prvi dom Lojze Ovijač, ki deveto leto vodi Domžalski dom na Mali planini. Na tej planini je kot mulec, reče, 24 let je imel, v sosednjem Črnuškem domu prvič postregel kakega gosta.

»Bilo je bolj ponesreči, da sem prišel v Črnuški dom. Imel sem dva prijatelja, ki sta hodila dežurat tja in sta me vedno vzela s sabo. Njiju so bolj zanimala dekleta, jaz sem bil tisti, ki je odprl dom in postregel goste. Čez čas sem postal oskrbnik doma in ga pozneje vzel še v najem. Nato pa je prišla vojna. Sin, ki je bil prvi krščen v tukajšnji kapeli Marije Snežne, je imel takrat eno leto, prometa pa ni bilo niti toliko, da bi plačal elektriko. Takrat se je bilo treba odločiti in vrnili smo se v dolino, a spomin na planino je ostal in želja, da bi se nekoč ponovno vrnil sem,« pripoveduje Lojze.

Dolgo ga je življenje držalo tam spodaj, dokler se res ni vrnil na svojo ljubo Malo planino, tokrat kot najemnik Domžalskega doma (Planinsko društvo Domžale), kjer poleg njega delata še žena in sin, v sezoni in ob vikendih pa se jim vedno pridruži nekaj pridnih rok. Drugače ne gre, ko je namreč lepo vreme, tu gori mrgoli ljudi, in to ne le pohodnikov, veliko je tudi izletnikov. »Samo tistega zgoraj potrebujemo,« pokaže Lojze na sonce, »pa se planina napolni, naj bo zima ali poletje.«

Gondolska žičnica, ki pripelje ljudi iz Kamniške Bistrice, ti se potem sprehodijo prek Velike do Male planine, vsekakor poskrbi, da Lojzetu dela ne zmanjka. Tudi cesta, ki iz Kranjskega Raka vodi visoko pod planino, je naredila celotno območje bolj obljudeno.

»Seveda je velika razlika med nekoč in danes, že ljudje so se spremenili. Ker ni bilo takrat nobene ceste, so planino obiskovali večinoma planinci. Ob petkih so prišli gor in ostali čez vikend. Danes le redki spijo, občasno kakšna družina in tujci, sicer pa imamo večinoma dnevne goste, veliko je družin,« pove Lojze.

Poleg certifikata okolju prijazna planinska koča ima Domžalski dom tudi certifikat družinam prijazna planinska koča. Nobeno presenečenje ni, če je prvo, kar slišite, ko se približate koči, smeh otrok na igralih, pretekli teden je nastala po planini tudi nova otroška pot, sicer pa je tako ali tako vsa Velika planina prepletena z lahkimi, večinoma zložnimi potmi. »Tu brez težav preživite tri dni, da jo celotno obhodite,« reče Lojze.