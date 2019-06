Vreme: Na zahodu večinoma sončno, drugod pretežno oblačno

Dopoldne bo na zahodu večinoma sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici države bo občasno deževalo. Popoldne bo povsod spremenljivo oblačno, nastale bodo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.