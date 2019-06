Slovenski podjetniški ekosistem se hitro razvija in slovenski startupi načrtujejo svoje prihodnje investicije in širijo iskanje izven naših meja. Eno takih podjetij je Quadrofoil, ki si je ravno pred začetkom poletja zagotovil 3 milijone evrov vredno investicijo švicarskega vlagatelja AlpVent AG. Podjetje, ki s svojimi izdelki narekuje prihodnost navtične industrije, bo denar porabilo za razvoj visokotehnoloških in okolju prijaznih čolnov.

Da se ne izgubijo v množici Ko gre za grajenje podjetniškega voda in pridobivanje investicij, so mednarodni dogodki veliko bolj donosni. Vendar predstavitev na velikem dogodku preprosto ni več dovolj, zato je tveganje, da se rastoča zagonska podjetja izgubijo v množici predstavitev, danes realnost. Globalni dogodki se poleg tega ne osredotočijo na posamezne regije, zato tekmovanje startupov, ki prihajajo iz različno razvitih svetovnih regij, ni pravično. Kako torej investitorje prepričati, da si izmed stotine predstavljenih zapomnijo prav vas?

Z odra ScaleIT po milijone dolarjev ScaleIT, platforma in scaleup program, zato povezuje scaleup podjetja iz jugovzhodne Evrope z mednarodnimi investitorji in korporacijami. »Vsako leto temeljito preučimo na stotine prijav in izberemo petnajst najboljših scaleup podjetij. Finaliste oktobra povabimo v Milano, kjer se na odru predstavijo več kot 70 skladom tveganega kapitala in 150 top investitorjem, zainteresiranim in pripravljenim za vlaganje v regijo. Tako ustvarimo zdravo razmerje več kot deset investitorjev na posamezno scaleup podjetje in rezultati govorijo sami zase: podjetja, ki so stopila na oder ScaleIT, so v zadnjih treh letih zbrala kar 230 milijonov dolarjev. Med najbolj uspešnimi naj omenimo BeMyEye, MotorK, Musement, Cuebiq, Buzzoole, Supermercato24 in Shopfully,« pravi ustanovitelj ScaleIT Lorenzo Franchini. Franchini dodaja, da je bilo leta 2018 na dogodku v Milanu, kjer se je predstavil tudi slovenski Visionect, prisotnih 32 mednarodnih skladov, potekalo je več kot sto individualnih sestankov med podjetji in mednarodnimi investitorji, izbrana scaleup podjetja pa so v povprečju zabeležila 177-odstotno rast prihodkov in 48-odstotno rast mednarodne prodaje.