»Zadnja iranska napada upravičujeta zanesljive in verodostojne obveščevalne podatke, ki smo jih dobili glede sovražnega obnašanja iranskih sil in povezanih skupin, ki ogrožajo ameriško osebje in interese v regiji,« je sporočil Shanahan in dodal, da bodo dodatne sile tam izključno za obrambne namene in soočanje z zračnimi, pomorskimi in kopenskimi grožnjami na Bližnjem vzhodu.

ZDA so na Bližnji vzhod konec maja poslale 1500 vojakov, napotitev dodatnih 1000 vojakov pa naj bi bil odgovor na četrtkova napada na dva tankerja v Omanskem zalivu, za kar ZDA krivijo Iran, ki to zanika. ZDA so proti Perzijskemu zalivu poslale tudi bojno skupino ladij z letalonosilko Abraham Lincoln in bojno skupino bombnikov B-52, pa tudi protiraketni sistem patriot.

Ameriško obrambno ministrstvo je pred tem objavilo več novih fotografij, ki naj bi dokazovale, da za omenjenim napadom v Omanskem zalivu stojijo iranske sile.

Iran je v ponedeljek sporočil, da bo oplemenitil več urana, kot mu dovoljuje jedrski sporazum s svetovnimi silami iz leta 2015. Iran se je tega sporazuma doslej držal, ameriški predsednik Donald Trump ga je označil za katastrofo in je od njega odstopil ter obnovil sankcije proti Iranu, s katerimi grozi tudi zaveznikom, ki bodo poslovali z Iranom.

V ponedeljek pa je morala Trumpova vlada braniti sporazum. »Pozivamo Iran naj še naprej spoštuje svoje zaveze do mednarodne skupnosti in ne skuša priti do jedrskega orožja,« je dejala v odzivu na napoved Irana o povečanju zalog obogatenega urana tiskovna predstavnica State Departmenta Morgan Ortagus.

Tudi Trump je tvitnil, da Iran zavrača omejitve glede zalog jedrskega materiala, ki so določene s sporazumom.

Predstavniki Trumpove vlade sedaj ne vedo, ali je jedrski sporazum še vedno slab ali pa naj ostale podpisnice, kot so Velika Britanija, Nemčija, Francija, Rusija in Kitajska, pozovejo Iran, da spoštuje sporazum, zaradi katerega so proti istim državam ZDA pripravljene uvesti sankcije.

Morda bo glede ameriške zadrege kaj več jasno danes po srečanju državnega sekretarja Mika Pompea z visoko predstavnico EU za zunanjo politiko Federico Mogherini.

»Čeprav je iranska frustracija s Trumpovim lahkomiselnim in neodgovornim pritiskom razumljiva, pa pozivamo Iran naj še naprej spoštuje jedrski sporazum, kar je v njegovem interesu,« je sporočilo Združenje za nadzor nad oborožitvijo.