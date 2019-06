Nogometaši Urugvaja, ki so rekorderji po številu osvojenih naslovov južnoameriškega prvaka, saj so naziv najboljšega na zeleni celini osvojili petnajstkrat, so se v lov za novo lovoriko podali v velikem slogu. Na svoji uvodni tekmi turnirja v Braziliji so se še 46. pomerili z Ekvadorjem in ga premagali s 4:0. To je bila njihova najvišja zmaga na prvenstvu po letu 1967, ko so z identičnim izidom nadigrali Venezuelo, obenem pa prva po natanko 60 letih, na kateri so že ob polčasu vodili s 3:0. Prav tako se jim je prvič v zgodovini primerilo, da so še četrto tekmo zapored dobili z vsaj tremi goli razlike. Pred tem so namreč s 3:0 premagali Uzbekistan, s 4:0 pa so odpravili tudi Panamo in Tajsko.

Prvi gol na tekmi je padel že po šestih minutah, ko je zadel vezist Nicolas Lodeiro. Za 30-letnika je bil to premierni zadetek na prvenstvu, zapomnil pa si ga bo tudi po tem, da se je podpisal pod jubilejni 400. gol za Urugvaj v tem tekmovanju. Več sta jih doslej dosegla le še Brazilija (408) in Argentina (455).

Azijski prvaki debitirali z remijem Medtem ko je Urugvaj odigral že svojo 198. tekmo na južnoameriškem prvenstvu in vpisal 109. zmago, je na tekmovanju prvič debitiral povabljenec Katar. Gostitelj prihodnjega mundiala je premierni nastop vpisal na slovitem stadionu Maracana v Rio de Janeiru in remizirali s Paragvajem. Azijski prvaki so na tekmi zaostajali že z 0:2, v drugem polčasu pa nadoknadili zaostanek za končnih 2:2. Na dvoboju je uvodni gol za Paragvajce z enajstmetrovke dosegel Oscar Cardozo, ki je pri starosti 36 let in 27 dni postal tretji najstarejši strelec v zgodovini turnirja. Starejša od njega sta bila le še Perujec Claudio Pizzaro (36 let in 256 dni) in Mehičan Rafael Marquez (37 let in 123 dni). Paragvaj, ki uvodne tekme na prvenstvu ni izgubil že vse od leta 1975, je sicer na zadnjih devetih tekmah proti azijskim reprezentancam ostal brez zmage še osmič (štirje remiji in porazi). Zadnjo je dosegel leta 2010, ko je s 7:0 ponižal Hongkong.

Mehičani so se poigrali s Kubo Strelsko izjemno razpoloženi so nogometaši na prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov, ki ga gostijo ZDA, Kostarika in Jamajka. Na uvodnih štirih tekmah je padlo že 18 golov, kar v povprečju znaša 4,5 zadetka na dvoboj. Najvišjo zmago so za zdaj vpisali Mehičani, ki so s 7:0 nadigrali Kubance, izjemno prepričljivi so bili tudi Kanadčani in Kostaričani, ki so Martinik oziroma Nikaragvo premagali s 4:0. Na tekmi med Mehiko in Kubo je zablestel Uriel Antuna. Enaindvajsetletnik, ki kot posojen nogometaš Manchester Cityja brani barve LA Galaxyja, se je reprezentanci pridružil v zadnjem trenutku, potem ko je zamenjal poškodovanega Jorgeja Sancheza. Kljub temu se je ekspresno vklopil v sistem selektorja Gerarda Martina in v svojem drugem nastopu za Mehiko dosegel hat-trick. »Selektor mi je zaupal, sam pa sem priložnost kar najbolje izkoristil,« je dejal Uriel Antuna.

Grobi Italijani ujezili Špance Minuli konec tedna se je v Italiji pričelo tudi evropsko prvenstvo nogometašev do 21 let. Na njem se bo trlo oglednikov, udeležilo pa se ga je tudi kar nekaj že uveljavljenih igralcev. Mednje sodijo Luka Jović (Real Madrid, Srbija), Phil Foden (Manchester City, Anglija), Moise Kean (Juventus, Italija), Moussa Dembele (Lyon, Francija) in Dani Ceballos, Jesus Vallejo ter Borja Mayoral (Real Madrid, Španija). Turnir, na katerem naslov branijo Nemci, sta odprli Poljska in Belgija (3:2), za prvi derbi pa sta poskrbeli Italija in finalistka izpred dveh let Španija. S 3:1 je bila uspešna gostiteljica, ki je tekmece presenetila z grobim pristopom. »Italijani so bili zelo grobi. Dan pred tekmo so nas sodniki opozorili, da bo vsak udarec nad kolenom kaznovan z rdečim kartonom, a to se na tekmi ni zgodilo. Ne morejo govoriti eno, početi pa nekaj drugega,« se je jezil Jesus Vallejo. Včeraj je bila sicer prva tekma odigrana tudi v naši neposredni bližini, saj sta se v Trstu pomerili Srbija in Avstrija, z 2:0 pa so bili boljši Avstrijci.