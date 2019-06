V nedeljo se je 44 milijonov Argentincev in večina od 3,4 milijona prebivalcev Urugvaja prebudilo v temi. Ob 7.07 je namreč v času prihajajoče zime na južni polobli še vedno temno. Ob tej uri je razpadel električni sistem na skoraj celotnem območju Argentine, razen na Ognjeni zemlji. Ljudem več ur ni bilo jasno, kaj se dogaja, a je bila na srečo nedelja, tako da posledice niso bile tako občutne, kot bi bile na delovnik. Argentinci so ta dan slavili tradicionalni očetovski praznik, ko se mnogi odpravijo na krajši izlet; poleg tega so to nedeljo v treh pokrajinah potekale lokalne volitve, ki so jih na koncu uspešno izpeljali. Urugvaj pa je tega dne prevevalo vznemirljivo pričakovanje večernega televizijskega prenosa nogometne tekme med njihovo in ekvadorsko državno reprezentanco v okviru južnoameriškega prvenstva, ki se odvija v Braziliji.

Zaradi nedelujočih semaforjev se je predvsem v argentinski prestolnici zgodilo več prometnih nesreč, vlaki in mestna železnica so obmirovali, mnogi kraji po državi pa so ostali brez vode. Podjetje Aysa, ki upravlja vodovodno omrežje v 14-milijonskem Buenos Airesu, je odpoved sistema za črpanje voda javilo takoj po izpadu električne energije. Gostinski lokali so ostali zaprti, bencinske črpalke niso obratovale, mnogi so ostali tudi brez telefonskih povezav. Mestna oblast v prestolnici je nemudoma aktivirala načrt za zagotavljanje varnosti v posebnih primerih, ker nadzorne kamere na ulicah in stavbah niso delovale. Policijske patrulje so poskrbele za dostavo goriva bolnišnicam za napajanje električnih agregatov. Ker v poletnih mesecih pogosto prihaja do manjših lokalnih izpadov elektrike, je skoraj vsaka ustanova pa tudi podjetje predvsem v Buenos Airesu ustrezno opremljeno z električnimi agregati.

Napaka na prenosnem omrežju Argentinska vlada se je zavila v molk vse do zgodnjega popoldneva, ko je potrdila, kar so mediji o vzrokih tako razsežnega izpada elektrike ugibali že ves dan, medtem ko je urugvajski operater elektroenergetskega omrežja UTE že v dopoldanskem času sporočil, da je vzrok okvara na argentinskem omrežju. Zaradi nje je poleg Argentine brez elektrike ostal tudi velik del Urugvaja in nekateri kraji sosednjih držav Paragvaja, Čila in Brazilije. Gre namreč za povezan meddržavni sistem. Do okvare naj ne bi prišlo v nobeni od velikih hidrocentral, kot je Yacyreta na reki Parana v skupni lasti Argentine in Paragvaja, ki proizvede 3200 megavatov energije, ali argentinsko-urugvajski Salto Grande na mejni reki Uruguay, ki proizvede 1890 megavatov. Napaka naj bi nastala na prenosnem omrežju, imenovanem argentinski sistem za medsebojno povezavo (SADI). Argentinsko ministrstvo za energijo je v prvem sporočilu predpostavljalo, da so vzrok prekinitve v omrežni povezavi s hidrocentralo Yacyreta hude nevihte, ki že teden dni pustošijo v priobalnem pasu, pri čemer je izpad napetosti, ki regulira frekvenco na 50 hercev, povzročil razpad celotnega omrežja.