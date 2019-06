Vsi štirje slovenski nogometni klubi, ki so so si priigrali nastop v Evropi, bodo danes popoldne z nestrpnostjo pričakovali novice s sedeža Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu, kjer bo žreb za tekme prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov in ligo Evropa.

V bobnu za kvalifikacije za ligo prvakov, katere finale bo konec maja prihodnje leto v Carigradu, bo danes 32 klubov. Uefa je klube včeraj razdelila v tri skupine, v katerih so nosilci in nenosilci. Maribor bo v prvem krogu kvalifikacij v skupini nosilcev, med katerimi bodo še BATE Borisov (Belorija), Rosenborg (Norveška), HJK Helsinki (Finska), Dundalk (Irska) ter The New Saints (Walles) in s temi klubi se slovenski prvak ne more pomeriti. Na drugi strani je šest nenosilcev, in to so morebitni tekmeci Maribora: zmagovalec predkvalifikacij, Piast Gliwice (Poljska), Valur Reykjavik (Islandija), Linfield (Severna Irska), HB Torshavn (Ferski otoki) in Riga (Latvija). V predkvalifikacijah – vse tekme turnirja bodo v Prištini na stadionu Fadila Vokrija – sta polfinalna para Feronikeli (Kosovo) – Lincoln Red Imps (Gibraltar) in Tre Penne (San Marino ) – NK Santa Coloma (Andora). Polfinalni tekmi bosta 25. junija, finale med zmagovalcema pa 28. junija. Prve tekme prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo 9. in 10. julija, povratne pa 16. in 17. julija.

Maribor se na današnjem žrebu, ki se bo začel ob 14.30, želi izogniti prvaku Poljske, Piastu Gliwice, medtem ko je ostalih morebitnih pet tekmecev na nižji kakovostni ravni in so premagljivi. Maribor je trenutno na pripravah v Moravskih Toplicah, kjer pa ekipa trenira brez najdražje poletne okrepitve Rudija Požega Vancaša. Belokranjec je še vedno poškodovan, zato trenira po samostojnem programu.

Tekmece v prvem krogu kvalifikacij za ligo Evropa bodo danes dobili tudi Olimpija, Domžale in Mura. Ljubljančani in Domžalčani bodo med nosilci, kar pomeni, da bodo tekmeci vsaj na papirju lažji, medtem ko so Murskosobočani med nenosilci. Prve tekme bodo 11. julija, povratne pa 18. julija.

Olimpija še ne trenira v polni zasedbi, saj se bodo reprezentanti ekipi priključili sredi tedna. Domžale so se okrepile z estonskim reprezentantom Mattiasom Käitom, ki je tretji novinec po Branku Iliću in Josipu Ćorluki. 20-letni vezist je bil nazadnje član angleškega Fulhama. Le nekaj dni po tem, ko je 32-letni hrvaški vratar Krešvan Santini podpisal pogodbo z Domžalami, ga je klub že prodal v poljski klub Jagiellonia, katerega član je tudi slovenski reprezentančni branilec Nemanja Mitrović.