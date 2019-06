Čeprav ga mednje že nekaj časa ne štejemo več, bi verjetno težko našli tehtne argumente proti trditvi, da je bil Arnold Schwarzenegger nekdaj eden največjih zvezdnikov akcijskih filmov. In je bržčas med največjimi vseh časov. Zato je še toliko bolj zanimivo, da je v njegovi bogati karieri težko poiskati filme, ki bi si jih ob njegovi zapomnili tudi po »vlogi« kakšnega atraktivnega avtomobila ali drugega prevoznega sredstva. Takole na pamet se sami spomnimo le prizora iz filma Commando, v katerem z rdečim kabrioletom sunbeam alpine zasleduje rumenega porscheja 911 targa, ga zrine s ceste in se v naslednjem trenutku z vso silo zaleti v drevo, ki njegov avto skoraj prepolovi, sam pa ga še isti hip zapusti brez praskice. Tu je seveda še motocikel harley-davidson iz Terminatorja, bržčas najbolj znan trenutek Schwarzeneggerjeve vožnje pa ni iz akcijskega filma, temveč komedije. V filmu Dvojčka (Twins) se je namreč vožnje učil v kabrioletskem fordu mustangu GT letnika 1987, ki mu ga je uspelo voziti celo po dveh kolesih.

No, kljub temu da sam ni sedel za njegovim volanom, pa je v enem njegovih zadnjih filmov Zadnja bitka (The last stand) iz leta 2013, ki je bil tudi prvi z njim v glavni vlogi po desetletnem premoru zaradi političnega udejstvovanja, končno zablestel tudi avtomobil. Šlo je za chevrolet corvette ZR1, s katerim je glavni negativec v filmu, vodja mehiškega mamilarskega kartela Gabriel Cortez (Eduardo Noriega), pred roko pravice bežal od Las Vegasa do mehiške meje, ki jo je kanil prečkati pri kraju Sommerton na jugu Arizone. Kjer pa ga je na njegovo smolo pričakal šerif Ray Owens (Schwarzenegger) in mu, kakopak, pokvaril načrt.

Zver na štirih kolesih Corvette ZR1 na neki način spoznamo že na začetku filma, čeprav takrat še ne vemo, za kateri avto točno gre. Uvodni kader namreč prikazuje cestnega policista, ki v parkiranem avtu ob cesti v bližini Las Vegasa v popolni temi z radarjem preži na prehitre voznike in pri tem, kako klišejsko, uživa ob slastnem krofu. Takrat mimo brez prižganih luči švigne avto, ki ga policist niti ne opazi, a se njegov štirikolesnik malce zatrese, na ekranu, ki prikazuje hitrost mimo vozečih vozil, pa se izpiše številka 197. Ta seveda predstavlja milje na uro, prevedeno v nam bližje enote pa bi to pomenilo 317 kilometrov na uro! Policist zato obvesti pristojne, naj opozorijo zračno kontrolo, da naokoli nekdo leta z letalom brez prižganih luči… Po tej začetni bolj kot ne neposrečeni šali, ki jih je film tako in tako poln, avto bolje spoznamo, ko ga ujamejo na kamerah v neki parkirni hiši. Vanjo se je pred tem zatekel omenjeni Cortez, ko mu je s pomočjo sodelavcev uspelo pobegniti iz strogo zastraženega policijskega kombija. Strokovnjak za avtomobile pri FBI, agent Aaron Mitchell (John Patrick Amedori), ga nemudoma spozna in sodelavce, z vodjo enote Johnom Bannisterjem (Forest Whitaker) na čelu, poduči, da gre za »ZR1, posebej prirejen in izboljšan razstavni avto, ki so ga pred dvema dnevoma ukradli z razstave v Los Angelesu, zver na štirih kolesih«. In navrže, da tak avto po navadi premore 700 konjev, konkretni pa da jih ima več kot 1000.