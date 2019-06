Pripomoček za preprostejše sušenje zelišč, sadja in drugega Dryceratop je bistveno manjši od običajnih sušilnikov hrane. Poleg tega prikupna napravica deluje s pomočjo sončne energije. Če se sušenja ne želite lotiti na povsem staromoden način, hkrati pa ne želite biti potratni z energijo, je to torej lep kompromis.

Dryceratop na prvi pogled deluje kot nekakšen pokrov za kozarce za vlaganje. To tudi je. Najbolje deluje, če zelišča ali karkoli drugega, kar bi želeli posušiti, vstavite v kozarec za vlaganje in na sonce, nato pa kozarec pokrijete z Dryceratopom in usmerite vgrajeno sončno celico proti svetlobi. Temperatura v kozarcu bo narasla, da se bo zelišče v teh razmerah začelo sušiti, bo poskrbel majhen ventilator, priklopljen na sončno celico. Izdelovalci obljubljajo, da bo ventilator iz kozarca učinkovito odstranjeval vlago in s tem prispeval k želenemu rezultatu.

Sušimo lahko marsikaj

Zdi se, da so se, kljub preprostosti naprave, izdelovalci zadeve lotili precej znanstveno. Sicer priznavajo, da sušenje hrane vključuje številne dejavnike. Segajo od temperature okolja in vlage, površine hrane, ki jo želimo posušiti, povrhnjice hrane in količine vsebovane vode. Zanemariti pa ne gre niti kota, pod katerim sije sonce, in atmosferskih dejavnikov. Zato je tudi izredno težko izdelati splošno formulo za sušenje hrane, so pa pri izdelavi naprave preučili najbolj prepričljive znanstvene raziskave, ki želijo odkriti prav to.

Te raziskave so uporabili tudi kot merilo pri testiranju Dryceratopa. Ob postavitvi kozarca z napravo na sonce naj bi torej dosegli idealne razmere za sušenje hrane. Če bi želeli še povišati temperaturo, pa k temu pripomore črn list, ki ga vstavimo v kozarec. Ta bo ujel več svetlobe in tako še dodatno dvignil temperaturo. Pravijo, da lahko v kozarcu s to metodo na sončen dan, četudi je zunaj zgolj 15 stopinj Celzija, dosežemo temperature nad 48 stopinj Celzija. Ventilator ob tem poskrbi, da vlažnost v kozarcu ostaja med 5 in 15 odstotki.

Izdelovalci pravijo, da lahko z njihovo napravo sušimo skoraj karkoli. Začimbe, hmelj, potpuri, cvetlice in gobe, lahko sušimo že tako, da jih preprosto vstavimo v kozarec. Banane, jabolka, marelice, bučke, čilije, paradižnike ter drugo sadje in zelenjavo pa je najbolje pred sušenjem nabosti na nabodala ali obesiti na nit. Za več uspeha priporočajo, da debelejše in z vodo bogatejše kose sadja ali zelenjave pred sušenjem tudi narežemo na manjše koščke. Ker naj bi njihova naprava sušila vsaj tako učinkovito kot običajni električni sušilniki, naj bi napotke za trajanje sušenja in pripravo našli tudi na spletu.

Zaradi preprostosti je naprava tudi relativno poceni. Na Kickstarterju jo prodajajo za 36 dolarjev, ob tem pa prejemnik dobi še en izdelek istih izdelovalcev. Z izdelkom so pritegnili veliko pozornosti. Že po enem dnevu zbiranja so skoraj za desetkrat presegli zastavljeni cilj prodaje.