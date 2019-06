Na območju ljubljanske mestne občine je trenutno vzpostavljenih precej gradbišč, s katerimi bodo nekatere ceste dobile novo infrastrukturo in podobo. Samo v mestnem središču potekata obsežni prenovi Trubarjeve in Poljanske ceste, gradbišči pa nista omejeni le na omenjeni ulici.

Delavci, ki že od marca prenavljajo Poljansko cesto, so razkopali tudi Ambrožev trg, v minulih dneh pa so na drugem koncu ceste gradbene stroje pomaknili že povsem v njeno križišče s Kopitarjevo ulico. Gradbena dela so že občutili tako vozniki avtomobilov, ki so v koloni obstali že na Zmajskem mostu oziroma Poljanskem nasipu, kot tudi pešci in kolesarji, ki morajo tam vijugati med gradbenimi ograjami. V Kopitarjevi ulici so postavili semafor, danes pa za boljšo pretočnost prometa, ki mimo gradbišča poteka izmenično enosmerno, skrbijo kar delavci, ki promet usmerjajo z rdečimi in zelenimi zastavicami.

Gradbišče odgnalo kupce

Da dela na Poljanski cesti obsegajo tudi »kompletno križišče s Kopitarjevo«, so na občini potrdili in pojasnili, da morajo delavci tam urediti kabelsko napeljavo za javno razsvetljavo in semaforizacijo, del fekalne kanalizacije in zamenjati voziščne konstrukcije.

Prodajalke v knjigarni v Kopitarjevi ulici je širitev gradbišča pred prag poslovalnice presenetila. »Vedeli smo, da bodo prenavljali Poljansko cesto, nismo pa vedeli, da bodo gradbišče razširili tudi na Kopitarjevo. Vsaj do nas obvestilo o tem ni prišlo, kot tudi ne, do kdaj naj bi dela tukaj trajala,« je povedala in dodala, da so gradbeni stroji že vplivali na obisk. Pred gradbenimi ograjami so sicer namestili tablo, ki mimoidoče obvešča, da je knjigarna odprta, ko zrak ni preveč zaprašen zaradi kopanja gradbenih strojev, imajo tudi odprta vrata v poslovalnico. A obiskovalcev je kljub temu manj, pogrešajo tudi skupine turistov. Turisti so se namreč na poti proti parkirišču za turistične avtobuse v Streliški ulici pogosto ustavili v knjigarni in tam opravili še nekaj zadnjih nakupov, zdaj pa se razkopani Poljanski cesti raje ognejo.

V tistih lokalih in poslovalnicah, ki so ob Poljanski cesti ali pa vsaj mejijo nanjo, so bili medtem o gradbenih delih bolje obveščeni. »Obisk je manjši, tudi dostop je težji, zato sem delavce prosila, da so nasuli nekaj peska, tako da je lažje priti do stopnic,« je pojasnila prodajalka v trgovini z oblačili Biserka na vogalu Poljanske ceste in Kapiteljske ulice. Upa, da bodo delavci, čeprav naj bi bila prenova Poljanske ceste končana predvidoma sredi avgusta, dela v križišču s Kopitarjevo dokončali že kaj prej. »Dela bodo predvidoma končana do sredine avgusta,« so o predvidenem zaključku del na Poljanski cesti ponovili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.