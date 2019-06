V sredo bodo mestni avtobusi na obvozu od 6. ure do predvidoma 13.30, v četrtek pa od 20. ure do uvoza v garažo. V javnem podjetju LPP so pojasnili, da bodo v času obeh zapor na obvozu avtobusi številka 1, 1B, 1D, 6 in 6B, vozili bodo po Slovenski, Šubičevi, Bleiweisovi in Tržaški cesti. Prav tako bodo imeli obvoz avtobusi 2, 9, 19B in 19I, ti bodo z Bleiweisove zavili na Aškerčevo cesto, ter avtobusi številka 3, 3G, 3B, 11, 11B in 27, ti bodo z Bleiweisove vožnjo nadaljevali po Aškerčevi oziroma Zoisovi cesti.

V petek bodo imeli zaradi popolne zapore dela Vojkove ceste obvoz avtobusi številk 13, 18 in 20. Avtobusi številka 13 bodo vozili po Vojkovi cesti, Kranjčevi ulici in Štajerski cesti do obračališča Center Stožice P+R, avtobusi številka 18 pa bodo z Vojkove zavili v Dimičevo in Kranjčevo ulico, na Štajersko cesto in nato do obračališča. Avtobusi številka 20 bodo z Vojkove in Dimičeve vožnjo nadaljevali po Dunajski cesti in Cesti Janeza Porente do obračališča Nove Stožice P+R. Avtobusi bodo ustavljali na vseh rednih postajališčih, ki so na obvozni trasi, in na dodatnem postajališču v Dimičevi ulici v obeh smereh.