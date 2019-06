Novoizvoljeni evropski poslanci iz Španije so danes v španskem parlamentu prisegli na španski ustavi in tako prevzeli mandat. Boye je skušal to narediti v imenu Puigdemonta in Comina, a mu španska volilna komisija tega ni dovolila.

Po besedah odvetnika so jima to skušali preprečiti tudi z okrepljenimi varnostnimi ukrepi v parlamentu, kjer ima sedež volilna komisija.

Ob varnostne ukrepe se je na twitterju obregnil tudi nekdanji katalonski predsednik. »Zanimivo je, da nekdo, ki zahteva, da človek pride na točno določen kraj, vloži toliko truda in uporabi toliko javnih sredstev, da bi ravno to preprečil,« je zapisal Puigdemont.

Boye je povedal, da se bodo obrnili na Sodišče Evropske unije, od katerega pričakuje »hitro odločitev«. »Sodišče v Luksemburgu ima jasne kriterije glede tega, ali ima prednost nacionalno ali evropsko pravo,« je poudaril.

Katalonska politika sicer živita v prostovoljnem izgnanstvu in se ne želita vrniti v domovino, saj jima tam zaradi poskusa odcepitve Katalonije od Španije grozi aretacija.

Mandata evropskega poslanca pa ni mogel prevzeti niti nekdanji katalonski podpredsednik Junqueras. Špansko vrhovno sodišče mu namreč pretekli teden ni dovolilo, da bi danes zapustil pripor in prevzel mandat. To, da bi Junquerasu dovolili prevzem mandata in posledično odhod v Belgijo na zasedanje Evropskega parlamenta, bi namreč predstavljalo »nepovratno nevarnost« za sodni postopek proti njemu v Španiji.

Pretekli teden se je namreč na vrhovnem sodišču končalo sojenje Junquerasu in še 11 nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije konec leta 2017. Sodba bo predvidoma znana jeseni. Grozi jim od sedem do 25 let zapora, najvišja kazen ravno nekdanjemu katalonskemu podpredsedniku.