Tako nam je napisal Miran iz okolice Ljubljane, navdušen nad našimi predstavitvami izdelave otroških hišk in našo pobudo, da bralci pošljete svoje hiške kot vzorce in nove ideje za druge bralce.

Dedki in babice Zanimivo je, da so se nam tokrat javili le dedki oziroma ena hčerka, ki je poslala očetov izdelek na naš naslov. To, da vodijo dedki pred očeti, ni presenetljivo, kajti, kot je napisal Bojan Motoh iz Kisovca, je to pač tako, da imamo več časa, zagotovo pa več, kot smo ga imeli za svoje otroke. Malo »noter prinašamo«, bi poenostavljeno rekli. Motohova otroška hišica je daleč naj, predstavili pa jo bomo v naslednji številki, saj je skoraj ne moremo uvrstiti med hišice, ker je pravi veliki grad. Bojan in vnuk Blaž sta hotela narediti najprej klasično hišico, potem pa je bilo ogrodje preveliko in sta zgradila grad.

Deske Mi pa najprej nekaj besed o deskah. Daleč najbolj ugodno jih boste dobili pri različnih žagarjih, je pa res, da so danes številni specializirani za različne razreze in je nekoliko težje najti žagarstvo, ki ima v svoji ponudbi tudi različne deske, skobljane in neskobljane, vsaj kolikor toliko suhe, ladijski pod in različne letve ter trame … Na Dolenjskem je eden od zelo solidnih in dobrih ponudnikov Žagarstvo Miro Zaletelj v Mleščevem pri Ivančni Gorici, kjer boste dobili ves les, ki ga boste potrebovali, v takem in drugačnem razrezu, se pravi vse od surovih in skobljanih desk, ladijski pod, tramove, letve … Sicer pa tudi pri izdelavi hišk velja, da se je treba znajti. In tako so se tudi naši bralci.

Čim manjši stroški Med prvimi, ki so se oglasili (prvi je bil Bojan Motoh), je bil Simon Plevnik iz Slovenj Gradca, ki je naredil hiško vnukinji Brini. »Sklenil sem, da jo naredim s čim manjšimi stroški oziroma da uporabim odpadne materiale in tako naravi pomagam z reciklažo. Za gradnjo sem uporabil daljše letve odpadnih palet, ki mi jih je prijatelj mizar na debelinki poskobljal na vseh straneh (seveda sem vsako temeljito dvakrat pregledal, da se v kateri ne bi slučajno skrival še kakšen žebelj). Prav tako sem naredil skodle za pokrivanje, kupil sem samo lesne vijake in barvo. Za temelj za postavitev pa sem uporabil plastično paleto. Vkopal sem jo z vrhnjim robom centimeter nad nivojem zemlje in jo zasul z gramozom, za dekoracijo je poskrbela žena, se pravi babica, opremila pa jo je seveda Brina. Vam moram priznati, da takega veselja, kot ga ponuja ta hišica naši vnukinji, ni mogoče zamenjati z ničimer,« nam je napisal Simon Plevnik.

Iz palet Brez komentarja nam je fotografije hišice poslala Petra Auber s Primorskega. Hišico je za svoja vnuka naredil dedek, je pa prav tako iz palet. Te so izjemno uporaben izdelek, seveda pa morate paziti, da odstranite vse žeblje in vijake, ki se morda kje skrivajo. Lahko jih pustite surove, še bolje pa je, da jih poskobljate, saj boste potem deske lažje barvati oziroma se bo barva lepše prijela. Iz palet izdelujejo različne izdelke in lahko najdete tisoč in eno idejo za njihovo uporabo. Vse od nosilcev za rože, različne klubske mize in ležalnike ter še marsikaj. Poglejmo pa nekaj podrobnosti. EPAL – evropaleto lahko, v nasprotju s paletami za enkratno uporabo, uporabimo večkrat. Poleg tega imajo izmenljive palete zaradi vsestranske uporabe najboljšo okoljsko bilanco in lahko tudi polomljene ali kako drugače poškodovane popravijo. Zaradi izmenljivosti imajo tudi rabljene ustrezno vrednost in jih je mogoče prodati, v obtoku pa naj bi bilo po vsem svetu okoli 500 milijonov teh palet, ki jih izdelujejo v več standardnih dimenzijah. Te so za uporabo najprimernejše, medtem ko imajo palete za enkratno uporabo tanjše deske in manj trajne kose. Pri uporabi palet za različne izdelke priporočamo razstavljanje in odstranitev žebljev ter ponovno sestavo (če je tako v načrtu) obdelanih desk s pomočjo vijakov. Na ta način boste dobili lep izdelek, je pa mogoče uporabiti tudi surovo paleto, ki jo vsaj nekoliko pobrusite z brusnim papirjem, kar je nekaj, kar vam priporočamo vsaj kot tisti minimalni del priprave palete za uporabo.