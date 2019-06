Da je bivanje na prostem omogočalo zasebnost, nadstrešek pa ni zakrival pogledov iz hiš, smo prostor poglobili, mu dodali opremo ter zasadili zelenjavne in zimzelene gredice. Nastala je vkopana poletna kuhinja z odprtim kuriščem, shrambo, vodnim motivom, sedišči in zeleno streho.

4. Nadaljevalna obrtniška dela: ulivanje izravnalne plasti (estrih), vgradnja kanalete za odvodnjavanje, opaženje stopnic, montaža in barvanje kovinskega nosilnega okvirja, zidanje odprtega kamina in dimnika, polaganje kamna (kvarcit), pleskanje, izvedba lesene strehe s podkonstrukcijo, pritrjevanje stropnih vodoodpornih mavčnih plošč, pokritje s filcem in PVC-folijo, montaža aluminijastih zaključnih obrob, polaganje zelene strehe.

Koliko mojstrov mora združiti moči, da kuhinja za uporabo zaživi?

Prednost montažne gradnje so hitrost, natančnost in estetska tovarniška obdelava (skriti odtoki, končni videz materiala). Če si strojnik, gradbenik, vodovodar, elektrikar, kovinar, polagalec kamna, strokovnjak za kamin, pleskar, mizar, krovec-klepar, vrtnar in polagalec zelene strehe pri izvedbi sledijo v natančnem časovnem zaporedju, je prostor za uporabo lahko pripravljen že po mesecu dni. Tako kuhar le zakuri v kurišču, po treh stopnicah skoči do zelenjave in povabi goste na kosilo. Da pa mu poleti ni prevroče, ga obdajajo zelene površine in senca nadstreška. Menite, da bi kuhinja sprejela vseh njenih 12 in več mojstrov?

Jože Kos, Špela Pavlič Kos, foto: Center za zunanjo ureditev