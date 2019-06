Francoski predsednik Emmanuel Macron, goreč podpornik projekta, je sodeloval pri podpisu ministric iz Nemčije Ursule von der Leyen, Francije Florence Parly ter Španije Margarite Robles. Ob tem so odkrili maketo naravne velikosti novega lovca, ki bo v osrčju bodočega letalskega bojnega sistema (FCAS), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemška ministrica je podpis dogovora označila za »velik dan za evropsko obrambno unijo« ter izpostavila, da je to prvič, da je kak evropski vojaški letalski sistem razvilo več držav skupaj.

Letalski bojni sistem FCAS naj bi bil operativen leta 2040 in naj bi nadomestil sedanja bojna letala Rafale in Eurofighter. Vsebuje bojna letala nove generacije ter celovit sistem nadzora dronov in satelitov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo razvoj sistema stal osem milijard evrov, njegova namestitev in uporaba pa do sto milijard evrov.

Eric Trappier, direktor francoske družbe Dassault Aviation, ki vodi projekt SCAF z Airbusom, je sodelovanje Španije izpostavil kot pomembno, saj so evropske države nagnjene k nakupu ameriškega. Sedaj pa predlagajo "evropsko letalo za Evropejce, neodvisno od ameriške tehnologije", je poudaril.

V okvirnem dogovoru so države določile organizacijo in vodstvo projekta. Nemška ministrica je povedala, da bo treba na evropski ravni pred zagonom sistema sprejeti nova, skupna pravila o izvozu orožja. Nemčija je novembra lani namreč razjezila London in Pariz, ko je enostransko uvedla prepoved izvoza orožja v Savdsko Arabijo zaradi njene politike v Jemnu. Letos je nato uvedla nekaj izjem.

Podpis dogovora je po poročanju AFP pomemben tudi zato, ker pomeni uradni pristop Španije k projektu. Ta je pomemben korak na vijugasti cesti do evropske obrambe, ki jo podpira Macron in je potencialno jabolko spora med Evropo in ZDA zaradi prodaje izdelkov ameriške orožarske industrije.