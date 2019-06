Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo podatke o članih tako imenovanega drugega pokojninskega stebra, ki ga v Sloveniji od leta 2001 predstavlja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega glavni namen je zagotoviti zaposlenim ob upokojitvi dodatni vir prihodkov. Ta bo pomagal nadomestiti vedno nižje javne pokojnine. Po svetu imajo zasebni pokojninski skladi že več kot 100-letno tradicijo, na primer v Veliki Britaniji in ZDA, pri nas pa so počasi zakorakali v polnoletnost.

S pokojninsko rento do boljšega standarda

Po nekaterih ocenah, natančnih podatkov žal ni, danes že več kot 30.000 upokojencev poleg javne pokojnine prejema še dodatno pokojninsko rento, s katero si izboljšajo finančni položaj. Višine dodatnih pokojnin so zelo različne, saj so povezane s tem, koliko je imel posameznik privarčevanih sredstev ob upokojitvi. Tisti, ki so varčevali od leta 2001 v višini davčne olajšave, imajo lahko danes privarčevanih že več kot 60.000 evrov, od česar lahko do konca življenja prejemajo lepo dodatno pokojnino. To je tudi glavna razlika med drugim zasebnim pokojninskim stebrom in prvim javnim pokojninskim stebrom. Pri dodatnem pokojninskem zavarovanju ima vsak zaposleni svoj varčevalni račun, na katerem se mu obrestujejo njegovi prihranki vse do upokojitve, ko se mu na njihovi podlagi izračuna višina dodatne pokojninske rente, ki jo nato prejema do konca življenja. V času varčevanja se prihranki tudi dedujejo, kot se lahko deduje dodatna pokojnina, če izberejo rento z dedovanjem. Pri javnih pokojninah nihče nima svojega varčevalnega računa, na katerem bi se nam obrestovali prispevki, ki jih mesečno od naših plač skupaj z delodajalci vplačujemo v pokojninsko blagajno, ampak ob koncu delovne dobe, ko izpolnjujemo pogoje za pridobitev starostne pokojnine. V letu 2019 so tako pogoji 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe oziroma 65 let starosti in vsaj 15 let pokojninske dobe. Se pa javna pokojnina izračuna po trenutno veljavni zakonodaji, ki določa odmerni odstotek in povprečje let pokojninske osnove, tako da je višina javne pokojnine le delno povezana z višino prispevkov, ki smo jih plačevali.