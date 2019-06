Deželno vlado pakistanske province Khyber Pakhtunkhwa je mačji filter, ki ga je očitno nekdo pozabil izključiti med prenosom novinarske konference v živo, spremenil v spletno senzacijo, poroča CNN.

Posnetek so v živo predvajali na facebook profilu stranke regionalnega ministra Shaukata Yousafzaija. Filter je obraze politikov popestril le za nekaj minut, nato pa so ga odstranili. V pojasnilu, ki ga je stranka kasneje objavila na družbenih omrežjih, so zapisali, da je za dogodek kriva človeška napaka.

Napaka je požela veliko spletne pozornosti. Tuji uporabniki družbenega omrežja twitter so se med drugim šalili o tem, da imajo v vladnem kabinetu zdaj mačka, zapisali pa so še, da je zagotovo šlo za »promocijo pozitivne podobe Pakistana«.

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe