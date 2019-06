Facebook vzpostavlja konzorcij Libra, ki se mu je po poročanju časnika Wall Street Journal pridružilo več kot 10 podjetij, vključno z Viso, Mastercardom, Paypalom in Uberjem. Vsak od članov konzorcija naj bi vanj vložil okoli 10 milijonov dolarjev.

Zaupanje med strankami naj bi konzorcij pridobil tako, da bo vrednost svoje virtualne valute vezal na košarico valut, v kateri bosta tudi dolar in evro. Blagoslov za svoje načrte je Facebook že pred časom iskal pri ameriškem finančnem ministrstvu in britanski centralni banki.

Kriptovalute so osnovane na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Gre za sklope blokov informacij, kot so dogovori ali pogodbe, ki so shranjeni na mreži računalnikov. Podatki so shranjeni kronološko, dostopni skupnosti uporabnikov in nad njimi običajno ne bdi osrednja osrednja avtoriteta, kot je banka ali vlada.