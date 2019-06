Na avstrijskem Koroškem preprodajal heroin iz Slovenije

Deželno sodišče v Celovcu je danes 24-letnika zaradi preprodaje heroina obsodilo na pet let in osem mesecev zapora. Sodišče ga je spoznalo krivega, da je od februarja do oktobra lani preprodal 5,4 kilograma heroina, ki ga je dobil iz Slovenije. Kdo je bil njegov dobavitelj, ni želel razkriti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.